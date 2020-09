Thành Nghị - Viên Băng Nghiên bỗng trở mặt "ngó lơ" nhau, trở thành từ khóa lọt hot search xứ Trung

Bộ phim " Lưu ly mỹ nhân sát " đã thành công rực rỡ tại thị trường Trung Quốc và chính thức hoàn thành tập cuối vào ngày 10/9 vừa qua. Để ăn mừng thắng lợi, đoàn phim đã tổ chức một đêm hội vận ca (tức đêm ca nhạc chúc mừng) vào ngày 20/9. Thế nhưng, thay vì được tận hưởng trọn vẹn bầu không khí gần gũi và vui vẻ của ekip và diễn viên, các khán giả lại cực kì hoang mang và khó chịu khi cặp diễn viên chính bỗng trở nên xa cách lạ kỳ.

Thành Nghị - Viên Băng Nghiên gượng gạo khó tả khi sánh vai

Cụ thể, Viên Băng Nghiên xuất hiện trong đêm hội mờ nhạt như một cái bóng khi không có thời lượng lên hình nhiều bằng các thành viên khác và cũng ít tham gia trò chơi, hoạt động chung. Đáng nói, cặp đôi được mong chờ nhất là cô nàng và bạn diễn Thành Nghị cũng không có tương tác nổi bật nào, cả buổi dường như chẳng để mắt đến nhau lấy một lần. Cả hai như cố tình không nhìn về phía nhau và tỏ ra hững hờ hết sức có thể.

Cặp đôi đông cứng như đá khi đứng cạnh nhau

Đỉnh điểm khi các bạn diễn xung quanh tương tác với nhau rất hợp rơ thì Thanh Nghị và Viên Băng Nghiên chỉ nhìn thẳng, cứng đơ như tượng đá. Đứng giữa đoàn diễn viên đã gắn bó với nhau cả vài tháng trời khi quay phim nhưng Viên Băng Nghiên trở nên hoàn toàn lạc lõng.

Viên Băng Nghiên trơ trọi giữa đoàn người

Sau chương trình từ khoá "Thành Nghị - Viên Băng Nghiên tránh né nhau rất rõ ràng" đã leo thẳng lên hạng 1 top tìm kiếm trên Hot Search xú Trung, đủ thấy khán giả xem chương trình đêm hội phẫn nộ tới cỡ nào. Khán giả còn chưa kịp tìm hiểu nguyên nhân thì vào cùng đêm, một tài khoản cá nhân trực thuộc công ty Hoan Thuỵ đã đăng tải dòng trạng thái mập mờ trên Weibo. Tài khoản này đã ám chỉ một diễn viên nào đó vi phạm hợp đồng và muốn truy cứu trách nhiệm. Nhiều fan, thông qua biểu hiện của đêm hội văn ca, đã nghĩ ngay đến cái tên Viên Băng Nghiên.

Từ khóa đứng đầu Hot Search

Hành động này của cặp đôi có thể hiểu được khi Thành Nghị đã "nên duyên" với bạn diễn mới trong bộ phim cổ trang Trung Quốc " Trường An Nặc ". Tuy nhiên có nhiều phương pháp để giữ khoảng cách với nhau nhưng động thái của Thành Nghị xuyên suốt đêm diễn hoàn toàn làm mất điểm trong lòng khán giả.

Sau "Lưu Ly Mỹ Nhân Sát", Thành Nghị đang vào vai chính trong phim mới "Trường An Nặc" và trên dưới 4 dự án phim nữa. Về phía Viên Băng Nghiên, cô nàng đang có hai vai chính chuẩn bị "xuất kho" trong "Lá Chắn Thanh Niên" và "Lôi Đình Lệnh". Nhưng những hành động đoạn tuyệt thẳng thừng như vậy của cặp diễn viên vẫn bị lên án.

