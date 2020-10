Thanh niên 17 tuổi bị bạn bắn tử vong vì đang nhậu thì mệt muốn về

Theo thông tin từ Tuổi trẻ Online, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết ngày 10/10 đơn vị đang tạm giữ hình sự Huỳnh Ái Nhân (24 tuổi, ngụ xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) để điều tra hành vi Giết người.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23h đêm 8/10 Nhân có tổ chức tiệc rượu tại nhà và mời mọi người đến chơi. Trong cuộc nhậu có Nguyễn Hữu Đang (17 tuổi, ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè) cùng 3 thanh niên khác tham dự.



Khi nhậu được một lúc, Đang quay sang nói với Nhân là mệt, không nhậu nổi nữa và xin Nhân đồng ý cho về. Lúc này Nhân quay sang nói: "nếu mày mệt không nhậu nổi nữa thì tao bắn mày".

Nơi xảy ra vụ việc



Sau khi nói xong, Nhân bất ngờ lôi ra trong người một vật giống như súng bắn vào người Đang khiến nạn nhân bất tỉnh, gục luôn tại chỗ.



Theo Theo VTC News, Đang sau đó đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương các cơ quan trong ổ bụng, sốc mất máu.



Bên cạnh đó, mặt trước và mặt sau dạ dày đều bị thủng, thủng tụy và rách tĩnh mạch chủ dưới nghi do đạn bắn. Dù các bác sĩ đã tích cực cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng, Đang đã tử vong vào khoảng 5h ngày 9/10.



Sau khi gây án, Nhân đã bỏ trốn. Qua vận động của gia đình và cơ quan công an, đối tượng đã ra đầu thú chiều 9/10.



Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.



