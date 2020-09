Xâm hại bé gái sinh năm 2005, kẻ tội đồ 17 tuổi khiến dư luận bất bình lĩnh án tù xứng đáng

Nhận được kết quả chẩn đoán đau lòng, Bà Th. tới Công an xã Vĩnh Lộc B trình báo nhằm đòi lại công bằng cho con gái. Công an xã Vĩnh Lộc B tiếp nhận và chuyển vụ việc lên Công an huyện Bình Chánh xử lý. Quang được triệu tập tới cơ quan công an và khai nhận có quan hệ tình dục với B. do cả hai có tình cảm từ trước. Tuy nhiên, cháu B. khai, khi được Quang chở về thì thấy mệt, nóng trong người, mắt mờ sau đó không biết gì. Khi tỉnh lại, thấy đang được Quang dìu xuống cầu thang đi về.

Hình ảnh mình họa.

B. cũng khẳng định, từ trước tới nay B. không quan hệ với ai và cũng không có tình cảm với Quang. Một điểm đặc biệt ở vụ án này được dư luận quan tâm là vì sự khác nhau giữa tuổi giám định và tuổi thật của nạn nhân. Giấy khai sinh của bé Nguyễn Thị B. ghi ngày 2/1/2005. Tuy nhiên, cơ quan CSĐT vẫn đưa đi giám định lại tuổi. Sau đó, ngày 19/1/2020 cơ quan này gửi kết quả giám định cho gia đình bà Th. kết luận “Có ADN của Quang hiện diện trong dịch phết vùng hậu môn của bé B.”.

Cầm kết quả trên tay, gia đình B. hoang mang vì “tại sao con gái mình sinh năm 2005, thời điểm xảy ra vụ việc cháu mới 14 tuổi lại bị “hô biến” thành 17 tuổi?”. Bà Th. Vội tìm đến hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cầu cứu. Sau khi tiếp nhận thông tin, Hội đã cử các luật sư hỗ trợ, tư vấn pháp lý cho gia đình bà Th. đồng thời, gửi công văn đến nhiều cơ quan, tổ chức phản ánh về vụ việc này và đã được sửa lại kết quả chính xác.

Bị cáo Quang tại tòa.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Quang trả lời vòng vo, nhiều lần thay đổi lời khai tìm cách đổ tội cho B. Ban đầu, Quang khai chỉ đưa B. vào khách sạn nghỉ ngơi chứ không làm gì. Sau đó, khi HĐXX đưa ra bản lời khai của Quang ở cơ quan điều tra, Quang lại thừa nhận có hành vi giao cấu với B. nhưng cho rằng trên đường từ chỗ nhậu về nhà trọ B., do B. chủ động rủ Quang vào khách sạn. Thậm chí, Quang còn khai B. là người trả tiền khách sạn.

Tuy nhiên, khi những lời khai trên bị HĐXX bác bỏ vì không có chứng cứ. Bị cáo tiếp tục thay đổi lời khai: “Lúc làm quen, B. nói mình đã 17 tuổi nên không biết tuổi thật của nạn nhân". Ngoài ra, tại phiên xét xử, có tình tiết camera tại nhà nghỉ ghi hình ảnh sau khi Quang đưa bé B. vào phòng nghỉ, bị cáo đã lấy từ trong xe gắn máy ra 2 lọ thuốc. Khi được hỏi 2 lọ này là gì, Quang thừa nhận đó là thuốc tăng cường sinh lý, nhưng lại nói đó chỉ là 2 lọ không.

Kết quả phiên tòa, Quang bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Đồng thời, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn gần 70 triệu đồng.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Cái giá phải trả cho 2 nam thanh niên mê muội game online, giết tài xế taxi cướp tài sản

Theo Thanh Thùy/SKCĐ