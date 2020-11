Giả vờ thuê nhà nghỉ, thanh niên 18 tuổi bất ngờ khống chế đâm bà chủ trọng thương để cướp tài sản

Theo Zing đưa tin, ngày 24/11 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Ngọc Đức (18 tuổi, trú tại tổ 4, phường An Tường, TP Tuyên Quang) về tội Cướp tài sản

Bùi Ngọc Đức

Kết quả điều tra cho thấy, vào khoảng 21h30 ngày 16/11, Bùi Ngọc Đức đã đến nhà nghỉ Ngọc Ánh (thuộc tổ 1, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang để giả vờ thuê phòng. Lợi dụng sơ hở, thanh niên 18 tuổi bất ngờ dùng hung khó khống chế và đâm bà Vũ Thị Bích H. (SN 1966, bà chủ nhà nghỉ) trọng thương.

Sau khi gây án, Đức lấy đi một số tài sản rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.



Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến bà H. bị thương nặng, được đưa đi Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến bà H. bị thương nặng, được đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cấp cứu. Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP Tuyên quang đã nhanh chóng có mặt để điều tra vụ việc, truy bắt đối tượng.



Theo báo Lao Động, Công an TP Tuyên Quang đã triển khai lực lượng, tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc đối tượng nghi vấn và nhanh chóng xác minh được đối tượng đâm bà chủ nhà nghỉ và cướp tài sản là Bùi Ngọc Đức.

Đối tượng tại cơ quan điều tra

Ngay rạng sáng ngày hôm sau (17/11), Đức đã bị Công an TP Tuyên Quang bắt giữ cùng với tang vật gây án. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật



