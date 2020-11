Bàng hoàng phát hiện nam thanh niên 19 tuổi bị sát hại lúc nửa đêm tại Yên Bái

Tin tức mới nhất ngày 26/11, Vietnamnet đưa tin, lãnh đạo UBND thị trấn Sơn Thịnh (Văn Chấn, Yên Bái ) cùng ngày cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong.



Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hảng A Su (SN 2001, dân tộc Mông, trú tại thôn Suối Lóp, xã Suối Giàng, Văn Chấn).



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra ở thị trấn Sơn Thịnh vào đêm 23/11. Sau khi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, anh Su đã bị một đối tượng dùng hung khí tấn công, dẫn đến tử vong tại chỗ.

Nạn nhân sau khi bị sát hại

Sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Phát hiện vụ việc, người dân đã nhanh chóng trình báo lên chính quyền địa phương. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, truy bắt nghi phạm.





Liên quan đến vụ việc, trưa 26/11, ông Nguyễn Ngọc Quý - Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Thịnh cho biết trên Pháp luật Plus, nghi phạm gây án là một thanh niên cũng trú trên địa bàn. Sau khi sát hại thanh niên 19 tuổi, đối tượng này đã chạy trốn vào rừng và bị bắt giữ vào chiều 24/11 vừa qua.

Theo một lãnh đạo công an xã Suối Giàng (Văn Chấn), nạn nhân là người dân tộc Mông, mới bỏ vợ và hiện đang sống cùng bố mẹ. Hàng ngày, nạn nhân làm công việc tự do, đi lại nhiều nơi ở địa bàn tỉnh.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.



Theo TN/SKCĐ