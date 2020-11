Vượt hơn 200km từ Vĩnh Long đến Cà Mau để rủ 'bạn gái nhí' 12 tuổi quan hệ tình dục

Tin tức mới nhất ngày 25/11, theo CAND đưa tin, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Hồng An (SN 2000, ngụ xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng An và cháu T.T.M (SN 2008, ngụ phường 9, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) kết bạn và quen biết nhau qua Zalo từ tháng 2/2019. Từ đó đến nay, giữa 'đôi bạn trẻ' thường xuyên nhắn tin và gọi điện qua lại, thậm chí còn gửi cho nhau cả clip khỏa thân.



Được biết, M. mới 12 tuổi, đang theo học một trường cấp 2 ở địa bàn phường 1 (TP Cà Mau). Khi biết gần trường học của M. có một khách sạn thuê nghỉ qua đêm, An đã bắt xe vượt hơn 200km từ Vĩnh Long đến Cà Mau để hẹn gặp 'bạn gái nhí'.

Đến tháng 7/2020, Bùi Hồng An đến khách sạn trên thuê một phòng, sau đó gọi điện cho M. đến gặp nhưng cô bé không tới. Mãi tới ngày thứ 5, cô bé mới gặp An ở quảng trường để nói chuyện.



Chưa chịu bỏ cuộc, ngày 22/10 An tiếp tục bắt xe đến TP Cà Mau và thuê khách sạn gần trường của M. Thế nhưng lần này hẹn gặp thì M. đồng ý. Khi cô bé 12 tuổi đến khách sạn, An đã đưa lên phòng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.



Xong việc, An lại bắt xe về nhà. Sau đó, cả hai vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện qua Zalo. Thấy con gái thường xuyên dùng điện thoại nhắn tin, gia đình M. liền kiểm tra thì phát hiện vụ việc.



Ngay lập tức, gia đình đã trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng. Khi bị bắt giữ, nam thanh niên 20 tuổi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.



