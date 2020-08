Hãi hùng nam thanh niên bị nhóm côn đồ lẻn vào nhà, dùng dao uy hiếm rồi bắt cóc ngay trong đêm

Ngày 28/8, Công an huyện Quảng Xương Thanh Hóa đã phá thành công vụ án bắt cóc chiếm đoạt tài sản xảy ra tại xã Quảng Hợp.

Theo thông tin điều tra, vào lúc 1h ngày 26/8, anh Hoàng Ngọc Tân (SN 1991, trú tại xã Quảng Hợp) đang nằm ngủ trong nhà thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên xông vào nhà, dí dao vào cổ và cưỡng ép đưa đi.

Ngay sau đó, gia đình nạn nhân đã nhận được các cuộc điện thoại đến từ nhóm thanh niên này yêu cầu phải mang đến số tiền là 90 triệu để chuộc anh Tân về. Nếu không có tiền, nạn nhân sẽ bị đánh đập và không được trở về nhà.

Đối tượng THiết đã bị bắt giữ

Sau khoảng 3h đồng hồ bị cắt cóc và đưa đi nhiều địa điểm, anh Tân đã được nhóm đối tượng này thả về nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, công an huyện Quảng Xương đã xác định đây là một vụ bắt cóc tống tiền và lập tức tiến hành điều tra.

Sau 1 ngày điều tra vụ việc, đến sáng ngày 28/8, công an đã bắt giữ được thủ phạm chính trong vụ bắt cóc lần này. Đối tượng tên là Nguyễn Văn Thiết (SN 1991, trú tại xã Quảng Văn).

Tại trụ sở công an, Thiết khai nhận vào tối ngày 25/8, anh đã được Nguyễn Khắc Ngọc (SN 1990 trú xã Quảng Thịnh, TP. Thanh Hóa) cùng với Lê Huy Lợi (SN 1990 trú xã Quảng Phúc, huyện Quảng Xương) và một đối tượng tên là Tiện (chưa xác định được họ; cũng ở xã Quảng Phúc) rủ đến nhà anh Tân đòi nợ.

Theo Phương Hoa/SKCĐ