Xích mích với bảo vệ chung cư, nam thanh niên cầm dao đến 'dằn mặt' khiến cả 2 đều bị thương

Theo ghi nhận, nam thanh niên đánh nhau với bảo vệ chung cư là Trương Phú Thắng, 31 tuổi, ngụ tại chung cư Nguyễn Quyền, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, còn bảo vệ chung cư là ông Lý Chí Cường, 58 tuổi, ngụ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh

Theo lời khai của Thắng, vào trưa ngày 7/8, anh cùng với vơ mình từ phòng chung cư xuống lấy xe máy tại bãi gửi xe của chung cư để đi ra ngoài. Khi đến trước phòng bảo vệ thì nảy sinh ra cãi cọ với bảo vệ của chung cư là ông Cường.

Thắng đến trình báo tại cơ quan công an

Hai bên sau đó xông vào ẩu đả, sau khi được mọi người can ngăn thì 2 dừng lại. Sau đó Thắng lên phòng và cầm một con dao xuống gặp ông Cường, ông cũng chẳng vừa, cầm ngay một thanh sắt tròn rỗng và cả 2 tiếp tục xông vào ẩu đả.

Cuối cùng khiến cho cả 2 cùng bị thương nặng. Thắng phải nhập viện vì vết rách khẩu 6 mũi ở đầu. Còn ông cường thì bị thương ở tay và vai cũng phải nhập viện. Thắng sau đó đã chủ động đến trình báo tại công an phường Bình Trị Đông.

Hung khí được cơ quan công an thu giữ

Theo lời khai của Thắng, nguyên nhân vụ việc là do vợ của anh lúc xuống có hỏi 2 người trực ở phòng bảo vệ, một trong hai người đó là ông Cường, chị hỏi "có ai nhận hàng online gửi cho con không?" Một người bảo vệ mới đưa nhầm gói hàng cho vợ của Thắng, sau đó đã phải đổi lại. Nam bảo vệ này được cho là có chửi tục khiến cho 2 bên xảy ra tranh cãi và dẫn đến vụ việc đáng tiếc trên.

Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy lời khai và trích xuất camera để làm rõ vụ việc, thu giữ hung khí là thanh sắt dài 87cm của ông Cường và con dao dài 37cm của Thắng.

Toàn cảnh vụ ẩn đả qua camera

Theo Phương Hoa/SKCĐ