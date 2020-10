Phát hiện thanh niên chết bất thường trong rừng tràm, nghi trộm chó bị đánh tử vong

Tin tức mới nhất ngày 26/10, Pháp luật & Bạn đọc dẫn lại lời ông Phạm Ngọc Duyên - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An ) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một nam thanh niên tử vong trong rừng tràm.

Theo đó, danh tính nạn nhân được xác định có tên Huy (20 tuổi, trú xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc). Tại hiện trường, thi thể nạn nhân nằm cạnh một một kích điện, một dây dùng để thắt cổ chó và một bao tải đựng chó.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h ngày 25/10, người dân đi ngang qua bất ngờ phát hiện một thi thể nam thanh niên trong rừng tràm tại xã Nghi Xuân (huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An). Ngay lập tức, vụ việc được báo cáo lên chính quyền địa phương.



Nhận được tin báo, Công an xã Nghi Xuân cùng lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Sau đó, Công an huyện Nghi Lộc phối hợp cùng cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Với những thứ thu thập được ở hiện trường, nhiều ngườicho rằng rất có thể nạn nhân đi ăn trộm chó nên đã bị người dân đánh dẫn đến Với những thứ thu thập được ở hiện trường, nhiều ngườicho rằng rất có thể nạn nhân đi ăn trộm chó nên đã bị người dân đánh dẫn đến tử vong

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.



