CĐM xôn xao chuyện boy Hà Thành đi SH lừa gái đi nhà nghỉ không được liền lật mặt đòi 10k nước mía

Từ tối hôm qua đến nay, CĐM xôn xao chia sẻ chuyện 'hot boy' Hà Thành đi SH rủ bạn gái đi nhà nghỉ trong lần gặp đầu tiên không thành đã có những hành động kém duyên và lời lẽ mất lịch sự.



Qua chia sẻ của cô gái được biết, cả 2 quen nhau trên Tinder. Sau khi nói chuyện qua Zalo, cô gái biết được anh chàng 'hot boy Hà Thành' này tên T., sinh năm 92 và nhà ở Linh Đàm.

Chân dung thanh niên đòi 10k tiền nước mía.



Sau một hồi nói chuyện, thanh niên có hẹn 19h qua đón đi ăn, coi như lần gặp gỡ đầu tiên. "Hai bọn em quyết định ăn lẩu, ăn xong hóa đơn hết 526 nghìn, anh ý có bảo để anh trả nhưng em nhất quyết không đồng ý và em chịu 250 nghìn", cô gái cho biết.

Đến khi ăn xong, anh chàng đưa cô gái đi uống nước mía. Đến khoảng 22h15, cô gái ngỏ ý muốn về vì chỗ thuê chỉ 23h là đóng cửa. Thanh niên lập tức đồng ý, thế nhưng điểm đến không phải là nơi ở của cô gái mà là một nhà nghỉ bên đường.



Thấy vậy, cô gái quá sợ hãi liền vội nhảy xuống xe rồi bắt Thấy vậy, cô gái quá sợ hãi liền vội nhảy xuống xe rồi bắt grab đi về. Câu chuyện tưởng đến thế là thôi, nhưng lúc này bản chất của 'hot boy' Hà Thành đi SH mới chính thức bộc lộ.

Đoạn tin nhắn được cô gái chia sẻ.



Đúng kiểu 'không ăn được thì ấm ức' về nhà thanh niên liền nhắn tin đòi 10 nghìn cốc nước mía, yêu cầu phải trả tiền mặt và gặp trực tiếp. Khi cô gái yêu cầu chuyển khoản, anh chàng lập tức đổi giọng, đe dọa đã biết nhà cô gái, còn chửi cô là 'đồ nhà quê' không biết điều.



Khi câu chuyện được chia sẻ trên MXH, không ít người đã tỏ ra tức giận với cách hành xử hèn hạ của chàng trai. Hiện vụ việc vẫn được nhiều người chú ý và chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ