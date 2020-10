Nam thanh niên vướng vòng lao lý vì 'dụ' bé gái 12 tuổi quay gửi clip nóng

Infonet dẫn lại nguồn tin từ VKSND TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông ) sáng 21/10 cho biết, cơ quan đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với một thanh niên 19 tuổi về hành vi “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm”.



Đối tượng bị khởi tố là P. V. V (19 tuổi, trú tại TP Gia Nghĩa) còn nạn nhân là cháu B. (12 tuổi, tên nạn nhân đã thay đổi) trú tại TP Gia Nghĩa.



Theo kết quả điều tra ban đầu, V. quen biết cháu B. qua mạng Theo kết quả điều tra ban đầu, V. quen biết cháu B. qua mạng xã hội vào giữa tháng 9/2020. Đến ngày 3/10, V. dụ cháu B. quay gửi ảnh khỏa thân cho mình. Sau khi đồng ý, nữ sinh 12 tuổi đã chụp ảnh rồi gửi qua ứng dụng messenger cho V.

Khi nhận được ảnh khỏa thân của B., thanh niên 19 tuổi tiếp yêu cầu nạn nhân tự quay video gợi cảm, Khi nhận được ảnh khỏa thân của B., thanh niên 19 tuổi tiếp yêu cầu nạn nhân tự quay video gợi cảm, clip nóng gửi cho mình. Người này còn dọa nếu B. không làm theo thì sẽ đăng ảnh khỏa thân của cô bé lên MXH.



Tiếp đến, V, tải một clip nóng có nội dung khiêu dâm ở trên mạng, gửi và yêu cầu B. làm theo. Vừa sợ hãi lại thiếu hiểu biết, B. đã tự quay 2 video khỏa thân của mình gửi qua messenger cho P.V.V. Sau đó, V. đã tải và lưu 2 video này vào điện thoại.



Theo BVPL, Theo BVPL, gia đình nạn nhân phát hiện sự việc nên đã trình báo lên cơ quan chức năng. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan Công an đã nhanh chóng bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với P.V. V..



Khi kiểm tra điện thoại của V., Công an phát hiện bên trong có hình ảnh và video nạn nhân. Hiện vụ việc vẫn được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

