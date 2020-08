Trước đám cưới 1 tháng, thanh niên 'cứng' hủy hôn chóng mặt vì bị người yêu ăn mất cốc mì tôm

Hủy hôn ước chỉ vì một cốc mì, câu chuyện tưởng như bịa nhưng lại có thật, hiện đang làm mưa làm gió trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc , thậm chí còn được đăng tải trên Naver. Hai nhân vật chính - tạm gọi là cô A và anh B, cả hai chuẩn bị làm đám cưới nhưng phải lùi lại 5 tháng cho dịch bệnh COVID-19.

Trước ngày kết hôn 1 tháng, B đến nhà tân hôn trước để chuyển đồ và sắp xếp đồ đạc. A cũng đến giúp đỡ chồng sắp cưới vào một ngày cuối tuần. Khi dọn dẹp xong thì cũng đã nửa đêm nên A cảm thấy vô cùng đói bụng, dù đã lục tung cả tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng thứ A tìm thấy chỉ là 1 chai nước lọc.

Thấy B đã đi ngủ nên A cũng không gọi đồ ăn qua mạng, cô đột nhiên thấy một cốc mì tôm ở góc tủ giày. Cô liền ăn cốc mì này và tiếp tục dọn dẹp đến sáng sớm mới đi ngủ.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, mới chỉ chợp mắt được một lúc thì A bất ngờ bị lay tỉnh. Vừa mở mắt thì thấy B đang cáu kỉnh: "Sao em lại ăn cốc mì của anh?" Khi A vẫn chưa tỉnh hẳn thì chồng sắp cưới tiếp tục gào thét: "Hôm nay anh đã định ăn cốc mì đó nên mới để trong tủ giày. Anh cứ nghĩ sáng nay mình sẽ ăn cốc mì này nên đã mua sẵn kimbab và đun sôi nước. Giờ thì anh lấy gì mà cho vào nước sôi?"

A cảm thấy vô cùng sốc trước những lời trách mắng của B. Cô đáp lại đầy ngỡ ngàng: "Bởi vì em - vợ tương lai của anh ăn mất cốc mì tôm mà anh đánh thức em dậy rồi cáu kỉnh với em trong khi hôm qua em đã sắp xếp đồ đạc rồi đói run cả người? Dù sao ở tầng 1 cũng có cửa hàng tiện lợi, anh xuống mua cốc mì khác không được sao?"

Nhìn ánh mắt B như mất đi lý trí, A không chắc đây có phải người yêu mình hay không. Quá bàng hoàng, A lấy túi và chạy khỏi căn nhà tân hôn và không hề liên lạc với nhau trong 1 tháng sau đó.

Cho đến một ngày, B chủ động gọi điện, A cứ nghĩ anh chàng nói lời xin lỗi nhưng không, đáp lại đầu dây bên kia vẫn là câu trách móc: "Sao em không xin lỗi anh? Em thản nhiên ăn mất cốc mì, gây chuyện rồi cứ chạy đi như thế à?"

Ảnh minh họa.

Sau đó, dù A có nói như thế nào, B vẫn khăng khăng A là người có lỗi và bắt phải xin lỗi. Cuối cùng, anh ta còn chốt một câu vô cùng chối: "Chúng ta nên xem xét lại cuộc hôn nhân này". Khi thấy A đồng ý, ngày hôm sau thái độ của B bỗng thay đổi hẳn, thậm chí còn đến tận công ty bạn gái và quỳ xuống xin lỗi.

Tuy nhiên, nghĩ lại những chuyện kinh dị đã trải qua, A vẫn không thể tha thứ và quyết định hủy hôn ước. Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều chú ý từ cư dân mạng. Hầu hết ý kiến cho rằng anh chàng trong câu chuyện đã quá hẹp hòi, chỉ biết nghĩ cho mình và đồng ý với quyết định của cô gái, loại con trai như thế kết hôn chỉ có ăn 'quả đắng' mà thôi!

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ