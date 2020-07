Thanh niên người indonesia ở Bình Dương và 145 người từng tiếp xúc đều âm tính với COVID-19

Sáng 2/7, thông tin từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh cho biết, một trường hợp nam thanh niên người Indonesia nghi mắc COVID-19 đã có kết qảu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp này là nam, người Indonesia, sinh 1989; nhập cảnh vào Việt Nam ngày 11/3/2020 qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, lưu trú tại tầng 2, Khách sạn Âu Lạc, phường Mỹ Phước, Thị xã Bến Cát; là kỹ sư máy cho Nhà máy số 4, Công ty Kyungbang tại Khu công nghiệp Bàu Bàng, Thị trấn Lai Uyên, cách Khách sạn lưu trú 20km, sáng đi tối về bằng xe đưa rước riêng hàng ngày của công ty.

Ảnh minh họa



Qua điều tra các nơi, tổng cộng có 145 người đã từng tiếp xúc với trường hợp này, bao gồm: Nơi làm việc 132 người (đồng nghiệp, lãnh đạo công ty, lái xe, công nhân), nơi lưu trú khách sạn (7 người), tại quán ăn (2 người), 4 nhân viên ở phòng khám Family Medical Practice ở Quận 2, TP. Hồ Chí Minh (cả 4 nhân viên đã có kết quả xét nghiệm âm tính).

Như vậy cả trường hợp người Indonesia này và những người ông từng tiếp xúc đều không mắc COVID-19.

Trước đó, cuối ngày 1/7, Bộ Y tế thông tin về trường hợp người Trung Quốc nghi ngờ mắc COVID-19 tại Vĩnh Phúc. Đó là một người đàn ông 35 tuổi đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Mẫu bệnh phẩm dịch họng của trường hợp này được lấy ngày 30/6 gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp real-time RT-PCR.

Trước đó, trường hợp này đi cùng trên chuyến xe chuyển 21 công dân Trung Quốc từ cửa khẩu về Vĩnh Phúc, sau khi sàng lọc đã có 1 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để cách ly, phòng dịch. Hiện kết quả xét nghiệm cho thấy trường hợp này không mắc COVID-19.

