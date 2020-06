Your browser does not support HTML5 video.

Thanh niên lao từ trong xe ra "đi đường quyền" ngay với bảo vệ khi bị nhắc nhở đỗ xe ở bệnh viện 10:11 10/06/2020 Khi bảo vệ nhắc nhở tài xế di chuyển đi thì người đàn ông cảm thấy khó chịu, lao ra khỏi xe rồi có hành động lên gối, bóp cổ nhân viên bảo vệ. Sự việc chỉ dừng lại khi có các bảo vệ khác chạy đến can ngăn.