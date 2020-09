Làm rõ nguyên nhân nhảy lầu tử vong của một thanh niên trong Cơ sở cai nghiện ma túy Tiền Giang

Tin tức mới nhất ngày 6/9, tờ Thanh Niên dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) chiều cùng ngày cho biết, đơn vị đang tiến hành xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân nhảy lầu tử tự của một đối tượng đang cai nghiện tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang

Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Phan Minh Tín (22 tuổi, xã Long Trung, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang). Được biết, Tín là người nghiện ma túy, đang trong thời gian chấp hành quyết định cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang trong thời gian 18 tháng, bắt đầu từ ngày 20/3.

Nơi xảy ra vụ việc.

Thông tin ban đầu cho thấy, vào khoảng 8h ngày 4/9, thanh niên 22 tuổi bất ngờ nhảy từ tầng 1 của khu Khu 2 - Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang (xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành).

Sau vụ việc, Tín bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến 20h cùng ngày, nạn nhân đã tử vong

Nguyên nhân tử vong qua kết quả khám nghiệm tử thi được xác định là do chấn thương sọ não, xuất huyết não màng cứng dưới nhện, phù phổi.

Liên quan đến vụ việc, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian gần đây Tín rất ít khi nói chuyện với những người xung quanh. Lần gần nhất người nhà đến thăm Tín là cách đây khoảng 2 tuần.

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang.

Mới giữa tháng 8 vừa qua, tại Khu 2 - Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang cũng xảy ra vụ tử vong của Nguyễn Nhựt Trường An. Khi đang cai nghiện thì người này phát bệnh bất ngờ, dù đã được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang nhưng vẫn không kịp.





Theo Công an tỉnh Tiền Giang, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang thời gian qua luôn là "điểm nóng" về an ninh trật tự như: học viên trốn trại, người cai nghiện đánh nhau...

