Thanh niên 9x có biểu hiện bất thường trước khi rơi từ tầng 21 chung cư tử vong

Tin tức mới nhất ngày 28/8, tờ Công Lý dẫn lại thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ việc một thanh niên rơi từ tầng 21 tòa nhà chung cư xảy ra trên địa bàn.



Được biết, vụ việc xảy ra tại OC1B Mường Thanh Viễn Triều, đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang (Khánh Hòa) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h ngày 28/8, người dân ở chung cư Mường Thanh Viễn Triều bất ngờ phát hiện tiếng động lớn giống như có vật gì đó rơi từ trên cao xuống. Đến khi chạy ra, mọi người phát hiện một người đàn ông trẻ nằm bất động tại ban công tầng 2, tòa nhà OC1B.

Ngay lập tức, người dân đã báo cáo vụ việc lên lực lượng chức năng. Nạn nhân được xác định đã tử vong, máu chảy lênh láng hết ra mặt nền. Theo nguồn tin từ Tiền Phong, người này tên T. (SN 1991, ở TP Cam Ranh).

Trước đó, T. đã cùng một người bạn đã thuê căn hộ condotel trên tầng 21 tòa nhà OC1B Mường Thanh Viễn Triều.

Khi được người dân phát hiện, nạn nhân đã tử vong.

Theo PLO, trước khi xảy ra vụ việc, người dân xung quanh đã nghe tiếng la hét, đập phá đồ đạc phát ra từ căn hộ của nạn nhân. Nhiều người còn đồn đoán có thể nạn nhân bị ảo giác do dùng ma túy đá.



Sau khi khám nghiệm xong, thi thể nạn nhân đã được chuyển đến nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang vẫn đang tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ