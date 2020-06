Thanh niên 'cơ hội': Quan hệ với bạn gái nhí lại còn xin tiền mua điện thoại mới

Trong thời gian quen biết, nam thanh niên nhiều lần xin tiền bạn gái nhí với các lý do khác nhau như mua điện thoại, mua xe máy. Từ khi quen biết nam thanh niên, bé gái đã đập hết 5 con lợn đất để cho tiền bạn trai.

Mối đây, Tòa gia đình và người chưa thành niên vừa xử sơ thẩm vụ án Hiếp dâm người dưới 16 tuổi đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Quân (sinh năm 2004, trú tại TP.HCM).



Theo hồ sơ vụ án, bị hại là bé N.T.T. (SN 2009, trú tại TP.HCM). Từ khoảng tháng 5/2019, bé T. và Quân quen nhau trong một lần chơi game, từ đó cả 2 nảy sinh tình cảm.

Quân nhiều lần rủ bé T. đi chơi. Trong thời gian này, ba lần Quân rủ bé T. vào quán trà sữa trên đường Nguyễn Kiệm (quận Phú Nhuận, TP.HCM) và "quan hệ" tại đây. Tới lần thứ ba thì bị chủ quán phát hiện.

Tháng 6/2019, Quân về nhà T. chơi và cả hai tiếp tục quan hệ tại nhà T. Sự việc bị người thân của T. phát hiện và trình báo cơ quan công an.





Tại cơ quan điều tra, Quân khai quan hệ có tình cảm với bé gái và cả hai nhiều lần quan hệ. Ngoài ra Quân còn nhiều lần xin tiền bạn gái để tiêu xài.

Lần đầu tiên bị cáo xin em T. tiền để mua điện thoại, sau đó là với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, Quân muốn bạn gái đưa tiền để mua xe máy, tuy nhiên sau đó nam thanh niên lần bị gia đình T. phát hiện. Tính đến thời điểm đó, Quân đã xin của bạn gái tổng số tiền hơn 12 triệu đồng.

Được biết em T. tham gia đội tuyển thể thao , mỗi lần có tiền thưởng bé gái đều bỏ vào lợn đất tiết kiệm. T. có chín con lợn đất, từ ngày quen Quân, bé gái đã đập hết 5 con lợn để lấy tiền cho Quân.

Tại phiên xét xử sơ thẩm mới đây, HĐXX đã tạm hoãn phiên tòa để gia đình bị hại bổ sung chứng cứ về yêu cầu bồi thường dân sự. Hiện bé T. đang trong quá trình điều trị tâm lý.

