Cả khu cách ly tá hỏa phát hiện thanh niên rơi từ lầu cao xuống đất chết khi sắp hết hạn cách ly

Theo Sở Y tế tỉnh Bình Dương, sự việc xảy ra vào khuya ngày 10/8. Nạn nhân này là 1 trong số 343 người từ Nhật Bản trở về Việt Nam trở về từ ngày 29/7. Sau đó, nam thanh niên này đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP Hồ Chí Minh) đến khu cách ly tập trung tại thị xã Bến Cát để phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi đưa vào khu cách ly, những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm và đã có kết quả âm tính với SARS-Cov-2. Nếu theo đúng kế hoạch, vào ngày 11/8, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Nam thanh niên tử vong được xác định có kết quả âm tính lần 2 với COVID-19 . Hiện thi thể đã được bàn giao cho phía Công an để khám nghiệm tử thi. Thi thể nạn nhân đang được để ở nhà xác Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Cơ quan chức năng đang điều tra về nguyên nhân cái chết của nạn nhân

Về tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, sáng 11/8, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 5316/UBND-VHXH về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tất cả các cơ quan, tổ chức và toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ, ngày 12/8/2020 cho đến khi có thông báo mới (địa bàn huyện Hòa Vang thực hiện từ 13 giờ ngày 11/8/2020).

UBND TP giao cho Sở Y tế tiếp tục chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục tăng tốc truy vết và phát hiện; nâng cao năng lực lấy mẫu, xét nghiệm; triển khai mạnh lấy mẫu nhóm, xét nghiệm gộp; tổ chức chỉ đạo khoanh vùng nhanh, cách ly kịp thời và dập dịch triệt để. Đồng thời, tổ chức điều trị tích cực các trường hợp mắc dịch bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở y tế, bệnh viện dã chiến, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, lây lan “chéo”, bảo vệ tốt nhất cho đội ngũ cán bộ y tế và người bệnh...

