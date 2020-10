Chân dung thanh niên vợ con đề huề vẫn tán đổ 7 người yêu qua mạng, lừa đẹp hơn 2,5 tỷ đồng

Theo Dân Trí đưa tin, thời gian qua Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội (PC02) đã phát đi thông báo nhằm truy tìm Tống Anh S. (SN 1979, quê Thanh Hóa, thường trú tại huyện Thanh Oai, TP Hà Nội ) để điều tra, xác minh hàng loạt đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo thông tin ban đầu, PC02 đã nhận được đơn trình báo của 7 phụ nữ đến từ nhiều tỉnh, thành phố, khẳng định mình là nạn nhân bị S dụ dỗ và 'lừa đảo' hơn 2,5 tỷ đồng. Điều đáng nói, đây đều là những phụ nữ tình cảm thiếu thốn, đang muốn tìm kiếm nửa kia thì gặp S. và chỉ quen biết đối tượng thông qua mạng xã hội



Quá trình điều tra cho thấy, người đàn ông 41 tuổi đã rời khỏi nơi cư trú, nhiều lần không phối hợp khi được cơ quan mời lên làm việc.

Hai nạn nhân của S. đến trình báo

Trình báo của một nạn nhân cho thấy, S. là người chủ động làm quen qua mạng rồi đề cập đến việc hẹn hò, yêu đương. Cùng một chiêu bài áp dụng cho tất cả các nạn nhân, S. dựng lên gia thế không phải dạng vừa, mời bạn gái mới quen đi ăn uống và gặp gỡ nhiều 'đối tác làm ăn'. Những đối tác này đều mang vỏ bọc là người nổi tiếng và có vị trí xã hội.

Sau đó, những người này sẽ khéo léo đề cập đến việc S. chưa có gia đình và mong muốn anh ta có người yêu, sớm lấy vợ. Phối hợp với 'đối tác' S. cũng thường xuyên gửi ảnh làm việc ở nơi sang trọng. Khi các cô nàng 'cắn câu', S. lấy lý do nhập lô hàng có giá trị lớn, bịa ra nhiều lý do để nhân tình giúp đỡ.





Tin tưởng S., các ' nhân tình ' đã vay mượn khắp nơi, thậm chí đi vay nặng lãi để giúp người đàn ông này giải quyết công việc. Tuy nhiên, đến khoảng tháng 3/2020 khi tìm hiểu và biết S. đã có vợ con, một nạn nhân của S. đã tìm cách kết nối với 6 người còn lại để tố cáo người đàn ông này.

Hiện tại, dù đã phát đi thông báo truy tìm nhưng cơ quan công an vẫn chưa làm việc được với S. để xác minh vụ việc.



