Sau Hà Nội, TP.HCM chính thức tạm dừng hoạt động quán bar, vũ trường từ 0h đêm nay

Vào chiều ngày 30/7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã ký văn bản khẩn về việc tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ quán bar, vũ trường và hạn chế tụ tập đông người để ngăn ngừa sự lây lan của dịch COVID-19.

Đây là một trong những nhóm ngành dịch vụ thường xuyên tụ tập đông người, là nơi dễ phát tán dịch bệnh COVID-19 và khó kiểm soát.

Các hoạt động quán bar, vũ trường sẽ tạm dừng.

Người dân được yêu cầu hạn chế tụ tập đông người tại tiệc cưới, tang lễ. Lãnh đạo UBND TP.HCM yêu cầu không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, bên ngoài trường học, Bệnh viện

Trong đó việc tổ chức các sự kiện như lễ hội, hội chợ, hội nghị xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo không cần thiết,... sẽ tạm dừng.

Các quán bar, vũ trường cũng tạm ngừng hoạt động từ 0h ngày 31/7 cho đến khi có thông báo mới.

Không tụ tập quá 30 người tại nơi công cộng.

UBND TP.HCM khuyến khích các cơ quan đoàn thể tổ chức họp, hội nghị theo hình thức trực tuyến, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, làm việc.

Đối với các hội nghị cần thiết của Đảng và chính quyền, người tham dự phải áp dụng nghiêm các nguyên tắc phòng dịch của ngành y tế.

Tất cả cơ quan cần thực hiện đo thân nhiệt, yêu cầu người làm việc phải đeo khẩu trang từ cửa ra vào và khi sử dụng thang máy. Người tham dự các cuộc họp cần hạn chế bắt tay, trao đổi ở cự ly gần và rửa tay trước, sau cuộc họp.





Các cơ quan cần khử khuẩn thường xuyên bề mặt đồ vật thường xuyên tiếp xúc sau mỗi buổi họp.

Các cơ quan cần thực hiện đo thân nhiệt và các yêu cầu về vệ sinh y tế đúng theo chỉ đạo.

Tuy nhiên, các hoạt động mang tính cấp thiết của ngành y như hiến máu nhân đạo vẫn cần được tiếp tục nhưng phải áp dụng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt trong quá trình thực hiện.

Các ngành, cấp chính quyền được UBND TPHCM yêu cầu không được chủ quan, lơ là, không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Người đứng đầu chính quyền 24 quận, huyện tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn mình và rà soát phương án, kế hoạch phòng dịch trong tình hình mới.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ