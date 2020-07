Thanh Sơn- Quỳnh Kool tin đồn phim giả tình thật, người trong cuộc phản ứng trái chiều làm fan tò mò

Thanh Sơn và Quỳnh Kool đang là cặp đôi màn ảnh nhận được sự yêu thích đặc biệt của người hâm mộ sau màn phối hợp hết sức ăn ý trong bộ phim "Đừng bắt em phải quên" chiếm sóng giờ vàng trên VTV 3.

Đáng nói, cả hai không chỉ tạo ra "phản ứng hóa học" trên màn ảnh mà ngoài đời còn có bộ ảnh chụp chung đầy tình tứ. Thậm chí, trên trang cá nhân, cả 2 còn cùng để ảnh đại diện khiến dân tình rộ lên nghi vấn "phim giả tình thật" và tích cực "đẩy thuyền".

Your browser does not support HTML5 video.

Trên phim thì phản ứng hóa học mãnh liệt

Trước những nghi vấn này người trong cuộc lại có những phản ứng trái chiều. Mới đây, chính Quỳnh Kool công khai chia sẻ trước truyền thông rằng: "Thực ra bây giờ cả hai chúng tôi đều đang độc thân nên việc để ảnh đại diện trên facebook là chuyện hết sức bình thường. Còn chuyện tình cảm, lúc này chưa thể nói nhiều".



Phát ngôn của diễn viên trẻ có vẻ đã vô tình để lộ thông tin chàng diễn viên sinh năm 1992 đã ly hôn và đang trong mối quan hệ đặc biệt với bạn diễn.

Cả hai chụp chung bộ ảnh cực tình tứ



Được biết, Thanh Sơn kết hôn khá sớm từ năm 2017 với một người không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cả hai cũng đã có cô con gái đầu lòng. Nam diễn viên rất cực kỳ hiếm khi nhắc tới vợ.



Còn về phía Thanh Sơn, anh khéo từ chối những câu hỏi liên quan đến đời tư mà chỉ mong khán giả hãy ủng hộ sản phẩm nghệ thuật.



Nói về Quỳnh Kool, anh cho biết cả 2 đóng phim rất hợp ý và từ chối chia sẻ quan hệ hiện tại.

Còn về bộ ảnh cực tình tứ và ảnh đại diện đôi với Quỳnh Kool, Thanh Sơn phân trần: "Vì thấy những bức hình đẹp, phù hợp với diễn biến phim nên thay đổi để tạo cảm hứng cho khán giả đón xem phim".



Nam diễn viên bày tò, bộ ảnh cũng thay cho lời cảm ơn tới tất cả các bạn đã ủng hộ bộ phim "Đừng bắt em phải quên" cũng như cặp đôi thầy - trò Duy và Ngọc".



Cặp đôi trong phim đã chính thức nhận lời yêu, người hâm mộ hứa hẹn những diễn biến cực lãng mạn trong những tập phim tiếp theo.



Trong khi đó, với những úp mở hiện tại, dân tình càng thêm tò mò tình trạng hôn nhân hiện tại của Thanh Sơn cũng như mối quan hệ thật của anh và bạn diễn Quỳnh Kool.

Theo Hà Ly/SKCĐ