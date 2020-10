Thành tích của teaser Lovesick Girls đuối hẳn so với loạt hit của BLACKPINK trước khiến fan lo lắng

Chỉ còn một ngày nữa thôi là BLACKPINK trở lại với full album đầu tiên trong sự nghiệp cùng lúc sẽ cho ra mắt MV ca khúc "Lovesick Girls". Sự xuất hiện của teaser MV "Lovesick Girls" vào ngày 30/9 lại càng khiến bầu không khí nóng hơn bao giờ hết.

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi là full album đầu tay của BLACKPINK chính thức ra mắt

Không chỉ đầu tư về khoản âm nhạc mà lâu lắm rồi BLACKPINK mới được thực hiện quay MV ngoại cảnh. 4 cô nàng diễn sâu khi vào vai những thiếu nữ đau khổ vì tình lang thang trên phố đêm. Cũng bởi hình ảnh và giai điệu đều hấp dẫn nên teaser MV "Lovesick Girls" được kỳ vọng có lượt xem ấn tượng và sẽ tạo được tiếng vang lớn.

Ấy vậy mà sự thực lại không như mong đợi. Teaser MV mới của BLACKPINK lại không bùng nổ trên YouTube với lượng view thấp hơn hẳn. Sau 24 giờ lên sóng, đoạn video nhá hàng "Lovesick Girls" chỉ cán mốc 10,3 triệu views và 1,6 triệu likes. Trong khi teaser của MV "How You Like That" và "Ice Cream" - 2 single ra mắt cùng năm vào tháng 6 và tháng 8 vừa qua thì con số này khá khiêm tốn.

Số view khiêm tốn của teaser "Lovesick Girls"

rong vòng 24 giờ đầu, teaser của "How You Like That" đạt 11,5 triệu views và 1,9 triệu likes. Tới tháng 8 với " Ice Cream" có thêm sự góp mặt của lượt xem teaser MV này tăng trưởng tới 13,2 triệu, lượt thích cũng vượt 2,1 triệu. Ca khúc kết hợp với Selena Gomez giúp BLACKPINK này cũng đồng thời giữ kỷ lục nhóm nhạc nữ sở hữu teaser được xem và thích nhiều nhất trong 24 giờ. Cụ thể t"How You Like That"Ice Cream" có thêm sự góp mặt của Ngôi Sao nổi tiếng thế giới Selena Gomez nên

BLACKPINK không duy trì được sức nóng trong lần comeback khiến cộng đồng fan Kpop không khỏi cảm thấy khó hiểu. Như vậy BLACKPINK khó có thể phá được kỷ lục của chính mình, lại càng "không có cửa" vượt qua thành tích teaser MV có lượt xem cao nhất thế giới trong 24 giờ mà BTS đang nắm giữ với " Dynamite" (30,2 triệu views).

Tuy là vậy nhưng teaser MV "Lovesick Girls" có view 24 giờ đầu thấp không có nghĩa là nhóm không thể đạt thành tích cao hơn với MV chính. Hãy cùng ủng hộ BLACKPINK trong màn comeback ngày mai 2/10 nhé!

Theo Thanh Thùy/SCKĐ