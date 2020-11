Đình chỉ công tác cán bộ thanh tra Sở GTVT tỉnh Hưng Yên đi ngược chiều, tông nữ lao công tử vong

Your browser does not support HTML5 video.

Động vật đại chiến số 100: Đàn sói hạ gục bò rừng bằng chiến thuật vô cùng thông minh

1 con sói chỉ có kích cỡ bằng khoảng 1/10 con bò rừng và nếu chỉ có 1 mình thì sói không bao giờ có thể săn nổi con mồi lớn như vậy. Thế nhưng chúng vẫn thành công vì có lợi thế số đông và 1 chiến thuật thông minh.