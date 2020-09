Mối 'lương duyên' giữa Dương Tử và Ngô Diệc Phàm chưa dứt khi rộ tin Thanh Trâm Hành có tận 2 phần

Dương Tử và Ngô Diệc Phàm hiện đang là 2 tên tuổi siêu hot làng điện ảnh xứ Trung. Do đó, phim mới Thanh Trâm Hành do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính dù chưa lên sóng đã trở thành từ khóa tìm kiếm nhiều trên MXH Trung Quốc, được nhiều người theo dõi và ngóng đợi.

Bên cạnh đó, bộ phim còn vướng phải lùm xùm không đáng có khi fandom hai nhà Dương Tử - Ngô Diệc Phàm khẩu chiến không ngừng nghỉ để đòi quyền lợi cho thần tượng của mình do scandal phiên vị (thứ tự xuất hiện tên diễn viên trên poster và clip giới thiệu phim) của 2 diễn viên.

Trước đó, khi đóng máy ekip phim truyền hình Thanh Trâm Hành đã tung clip hậu trường. Trái hẳn với không khí căng thẳng của các fan, Dương Tử - Ngô Diệc Phàm lại tương tác với nhau khá tốt, thoải mái cười đùa, nhiều khi còn rất thân thiết và dành cho nhau những cử chỉ nhắng nhít, dễ thương.

Bên cạnh đó, mối 'lương duyên' giữa 2 diễn viên này có thể chưa đến hồi kết khi mới đây, trên Weibo lan truyền nhiều thông tin cho thấy, Thanh Trâm Hành có khả năng sẽ có 2 phần. Dự đoán, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm còn gắn bó với nhau lâu dài.

Cụ thể, trong danh sách đề cử phim truyền hình của Hội Chợ Triển Lãm Phim Truyền Hình Bắc Kinh lần thứ 27, phim Thanh Trâm Hành được ghi thành phần 1 và phần 2. Thông tin này khiến nhiều người không quá ngạc nhiên bởi tác phẩm Trâm Trung Lục (tiểu thuyết Thanh Trâm Hành chuyển thể thành phim) có nội dung khá dài, chia thành nhiều phần, nhiều quyển.



Sau thông tin này, nhiều cư dân mạng vẫn không quên scandal phiên vị của 2 diễn viên, đã vào 'cà khịa' rằng, khi phim chia 2 phần thì nên để Ngô Diệc Phàm đóng chính 1 phần, Dương Tử đóng chính 1 phần cho đỡ tị nạnh nhau.



Được biết, phim Thanh Trâm Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Trâm Trung Lục của tác giả Châu Văn Văn. Tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện kì tài phá án của Hoàng Tử Hà. Trước đó, cô bị nghi là thủ phạm gây ra thảm sát diệt môn, sau đó lẩn trốn dưới trướng Quỳ Vương Lý Thư Bạch dưới nhân dạng của một hoạn quan, từng bước tìm cách giải oan cho mình.

Lý Thư Bạch là một vương gia tài trí, sau đó cả hai người đã sát cánh cùng nhau giải quyết biết bao vụ án oan, từ từ rửa sạch vết oan cho chính Tử Hà.

Được biết, phim đã đóng máy ngày 16/7 vừa qua, dự kiến lên sóng vào cuối năm nay.



[Vietsub] Hậu trường 1 phim 《Thanh Trâm Hành》



