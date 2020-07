Thanh Trâm Hành tung clip hậu trường, đáng chú ý là tương tác bất ngờ của cặp đôi chính sau lùm xùm

Với hàng loạt các thông tin liên quan, phim mới Thanh Trâm Hành do Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đóng chính hiện đang là từ khóa vô cùng hot trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong đó, không thể không kể đến việc đoàn phim liên tục leak những hình ảnh hậu trường của cặp đôi chính.

Poster của cặp đôi chính.

Bên cạnh đó, cuộc chiến không ngừng nghỉ giữa fandom hai nhà Dương Tử - Ngô Diệc Phàm đòi quyền lợi cho thần tượng của mình trên mọi mặt trận càng khiến phim được nhiều người biết tới. Có thể nói, 230 ngày ghi hình của Thanh Trâm Hành chính là chuỗi drama tưởng chừng như không có hồi kết.

Cuối cùng, đến ngày 16/7 vừa qua thì bộ phim thị phi này cũng đã đóng máy. Ngay lập tức, cả 2 diễn viên chính của phim là Ngô Diệc Phàm và Dương Tử đều đã bày tỏ suy nghĩ của mình trên trang cá nhân.

Cặp đôi chính tương tác vô cùng dễ thương.

Và không giống với những đoàn phim khác thường 'thả thính' khán giả bằng những trailer xịn sò, sau khi đóng máy ekip phim truyền hình Thanh Trâm Hành lại tung clip hậu trường vô cùng thú vị với những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ của các diễn viên, trong đó đáng chú ý nhất là "cặp đôi thị phi" Dương Tử - Ngô Diệc Phàm.

Mặc kệ những scandal hay tranh cãi bủa vây, cặp đôi chính vẫn có màn tương tác vô cùng tự nhiên. Có thể thấy, Dương Tử và Ngô Diệc Phàm đã thoải mái cười đùa, nhiều khi còn rất thân thiết và dành cho nhau những cử chỉ nhắng nhít, dễ thương.

Như vậy, không giống như lời đồn đại sau scandal phiên vị (thứ tự xuất hiện tên diễn viên trên poster và clip giới thiệu phim), Dương Tử và Ngô Diệc Phàm vẫn hợp tác vui vẻ và giữ mối quan hệ đồng nghiệp tốt, không hề xảy ra bất đồng.

H ình ảnh poster đẹp ngất ngây.





Bên cạnh đó, fan còn xoắn xuýt trước những hình ảnh poster đẹp ngất ngây của dàn diễn viên phụ mà đoàn phim mới tung ra. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm hồi hộp và mong chờ ngày bộ phim lên sóng.

Những hình ảnh khác của phim.

[Vietsub] Hậu trường 1 phim 《Thanh Trâm Hành》



