Nhóm nữ mới toanh Aespa nhà SM sắp Debut: Thành viên đầu tiên chính thức 'trình làng'

Đúng nửa đêm 27/10 (theo giờ Hàn Quốc), SM Entertainment đã tung bộ ảnh giới thiệu thành viên đầu tiên trong nhóm nữ mới chuẩn bị debut vào tháng 11 có tên Aespa. Động thái gấp rút của SM khiến không ít người bất ngờ bởi những thông tin liên quan đến nhóm nữ mới chỉ được giới thiệu cách đây có 1 ngày.

Qua giới thiệu có thể thấy, thành viên đầu tiên của Aespa có nghệ danh là Winter. Nữ tân binh khoe trọn vóc dáng qua 4 tấm ảnh với phong cách huyền bí, kỳ ảo. Nhan sắc của cô nàng cũng được nhiều người chú ý, có người cho rằng tân binh nhóm aespa có nhan sắc hao hao đàn chị Taeyeon (SNSD).

Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng nhan sắc của nữ idol Winter khi đứng giữa vườn hoa nhà SM sẽ không thể bật hẳn lên được.

Khi đưa lên những hình ảnh được đăng tải, những thông tin khác về Winter vẫn chưa được SM đăng tải. Tuy nhiên, theo thông tin bên lề được một tài khoản trên Twitter đăng tải, Winter có tên thật là Kim Minjeong. Cô nàng sinh năm 2001 và mang quốc tịch Hàn Quốc, thực tập ở SM trong khoảng 3-5 năm và có thể đảm nhận vị trí main dancer và sub-rapper.

Không lâu sau đó, SM đã bổ sung thông tin về cô nàng. Theo đó, Winter có quốc tịch Hàn Quốc, sở hữu kĩ năng ca hát cùng vũ đạo điêu luyện.

Bên cạnh đó, nghệ danh Winter của nữ tân binh có nghĩa là mùa đông. Điều này khiến nhiều fan liên tưởng đến việc Aespa sẽ theo đuổi concept 4 mùa, rất có thể những thành viên tiếp theo sẽ là Spring (mùa xuân), Summer (mùa hạ), Autumn (mùa thu). Cũng có thể lắm chứ vì nhiều tin đồn cho rằng nhóm nữ mới nhà SM sẽ có 4 thành viên.

Trước đó, SM chính thức thông báo sẽ debut nhóm nữ mới mang tên Aespa vào tháng 11 - sau 6 năm kẻ từ khi cho ra mắt nhóm nữ Red Velvet. Được biết, tên nhóm Aespa là sự kết hợp giữa “æ” thể hiện cho Avatar X Experience (trải nghiệm X Avatar) và từ tiếng Anh “aspect” (khía cạnh).





Nhanh chóng, logo của nhóm cũng đã được hé lộ.

