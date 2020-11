Ngắm tháp Domino 99 tầng Hạ Long được thiết kế choáng ngợp để trở thành khu đô thị nổi trên biển

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Mới sáng sớm đã uống rượu, thanh niên say xỉn ngã sấp mặt xuống đường

Clip quay lại cảnh 1 thanh niên say rượu lái xe đã tự gây tai nạn đau điếng cho chính mình dù trên đường không hề có ai hay vật cản khiến người xem vừa thương nhưng cũng vừa giận.