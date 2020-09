Làm sao để trái tim thôi bão lũ, đây là những cách giúp bạn luôn sống vui vẻ, hạnh phúc

Chúng ta thật sự không có cách nào để thay đổi thế giới này, không có cách nào để yêu cầu người khác phải đối tốt với mình thế này thế kia. Bạn không phải là cái rốn của vũ trụ, bạn chẳng thể thay đổi được gì ngoại trừ tự thay đổi chính bản thân bạn. Phá vỡ đi những quy tắc dập khuôn vốn khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Ngày hôm nay, bạn phải hiểu được chân lý rằng, thế giới này luôn luôn rất khắc nghiệt, bạn cần phải thay đổi cách nhìn, nghĩ khác đi và dùng một thái độ ung dung nhất để đối diện với cuộc sống này.

Nghĩ về những thứ cảm xúc tiêu cực bằng một cái nhìn tích cực, chẳng hạn như:

PHẪN NỘ, bạn đang tự trừng phạt bản thân vì những sai lầm của người khác đấy ư? Thế nên bạn đừng tự hành hạ mình như vậy nữa, hãy cùng họ xây dựng một mối quan hệ mới, sai ở đâu sửa ở đó. Bởi dù sao nó cũng là chuyện đã xảy ra rồi, bạn có tức giận hay phẫn nộ đến mấy thì cũng không thể thay đổi được điều gì, chỉ khiến bản thân bạn thêm mệt mỏi và ức chế hơn thôi.

PHIỀN NÃO, là tự dày vò bản thân vì những lỗi lầm của chính mình trong quá khứ. Ai mà chẳng đã từng mắc phải những sai lầm, vì thế nên bút chì mới kèm theo cục tẩy. Nhân vô thập toàn, bạn đừng quá khắt khe với bản thân mình như vậy. Vì thế hãy thôi phiền não đi. Hãy để những sai lầm trong quá khứ được ngủ yên. Lỗi lầm sẽ mãi là những vết thương lòng nếu như bạ cứ khắc ghi nó quá lâu! Hãy buông bỏ và tự tha thứ cho mình đi!

Ai mà chẳng mắc sai lầm, đừng tự dày vò bản thân mình như thế

HỐI HẬN, là tự hủy hoại chính bản thân mình chỉ vì những chuyện viển vông đã qua. Thế nên đừng tiếc nuối nữa, nó đã qua rồi. Dù nó có là những mất mát lớn lao đến mấy thì nó cũng đã qua rồi. Nếu cứ ngồi đó mà hối hận thì nhiều cơ hội khác cũng sẽ sớm trôi qua và mai này bạn sẽ lại hối hận tiếp thôi.

LO LẮNG, sự lo lắng trong bạn xuất phát từ những rủi ro mơ hồ mà bạn tự vẽ nên trong cuộc sống của mình. Bạn nên nhớ, chuyện gì cần đến thì ắt nó sẽ đến và bạn không thể làm gì khác được. Nếu như thực sự có điều gì đó sắp xảy ra, hãy dùng một trái tim dũng cảm nhất để đối diện với nó. Sẵn sàng đón nhận mọi thứ là cách tốt nhất để triệt tiêu đi những phiền muộn, lo lắng.

CÔ ĐƠN, là bạn đang tự giam cầm chính bản thân mình trong cái "lồng sắt" do bản thân tự tạo ra. Thế nên hãy mở lồng đi, đừng tự bó buộc mình như vậy. Cô đơn kỳ thực chỉ là cảm giác mà bản thân bạn tự tạo ra. Bạn có thể một mình nhưng vẫn luôn phải tạo niềm vui riêng có mình nhé. Đừng bắt mình phải sống trong chiếc lồng sắt quá nhiều quy tắc và lý do. Đừng kiểu như muốn ra ngoài đi chơi nhưng lại cứ chờ có người đến đón!

TỰ TI, đừng hạ thấp bản thân chỉ vì những điểm mạnh của người khác. Mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, bạn có tin là ngoài kia đang có rất nhiều người đang thầm ao ước có được cuộc sống như bạn không? Ông trời sinh ra chúng ta ắt đều phải ban cho mỗi người một trái tim dũng cảm và một "vũ khí riêng" để chiến đấu. Trong khi người khác đang sử dụng rất tốt "vũ khí" của họ thì bạn lại bỏ xó "vũ khí" của mình đấy.

Trái tim dũng cảm vượt qua bão lũ bằng tình yêu và sự tôn trọng chính bản thân mình thay vì tự bó buộc và tự "hủy hoại" mình như thế.

Theo Phương Hoa/SKCĐ