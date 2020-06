'Thầy giáo' 16 tuổi dạy toán trên Tiktok, có hơn 660.000 học sinh khắp thế giới

đại học ở khu vực Brox, New York (Mỹ). Nam sinh sở hữu thành tích học tập đáng nể với điểm trung bình ở mức tuyệt đối 4.0. Không chỉ là "con ngoan trò giỏi", Alexis còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đang đảm nhận vai trò gia sư cho hàng trăm nghìn người thông qua Tiktok và nhiều trang mạng Alexis Loveraz, hiện đang theo học tại một dự bịở khu vực Brox, New York (Mỹ). Nam sinh sở hữu thành tích học tập đáng nể với điểm trung bình ở mức tuyệt đối 4.0. Không chỉ là "con ngoan trò giỏi", Alexis còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đang đảm nhận vai trò gia sư cho hàng trăm nghìn người thông qua Tiktok và nhiều trang mạng xã hội khác.

Chân dung nam sinh 16 tuổi đang là "thầy giáo" trên Tiktok của 660.000 "học sinh".

Được biết, Alexis bắt đầu làm gia sư online 2 môn toán và khoa học từ khi mới vào trường dự bị. Nam sinh chia sẻ, lúc đó, cậu sử dụng Snapchat để viết hướng dẫn học bằng các tin nhắn văn bản. Vài tháng sau, sau khi gia nhập Tiktok, nam sinh quyết định sản xuất video để các bài học dễ xem và lan tỏa đến nhiều người hơn.

Alexis thực hiện video đầu tiên từ đầu tháng 2/2020. Trong video này, Alexis chỉ giới thiệu bản thân và cho biết sẽ làm gia sư online các môn gồm Hóa học, Toán học và Vật lý. Kể từ đó tài khoản Tiktok của nam sinh bắt đầu có số người theo dõi và thích tăng nhanh chóng mặt.

Hiện Alexis đã đăng tải khoảng hơn 120 clip về các chủ đề liên quan đến các môn khoa học tự nhiên.

Nam sinh cũng hướng dẫn, luyện đề cho các "học trò" về các phần kiến thức đại số và hình học có trong kỳ thi SAT (kỳ thi đánh giá năng lực chuẩn hoá để xét tuyển vào hệ cao đẳng, đại học ở Mỹ).

Ngoài việc học theo những nội dung được nam sinh chuẩn bị trước, người học còn có thể bình luận tương tác, thảo luận, đề xuất các chủ đề bài giảng tiếp theo để "thầy giáo 16 tuổi" thực hiện.

Mỗi clip nam sinh này thường thu về hàng nghìn lượt yêu thích, có cái lên tới cả 6 triệu tương tác. "Học trò" của cậu vượt qua ngoài lãnh thổ nước Mỹ, những học sinh Canada, Úc, Philippines... đều rất yêu thích các bài giảng. Hiện tài khoản Tiktok của Alexis có hơn 660.000 người theo dõi và 5,5 triệu lượt thích.



Không chỉ dạy toán trên Tiktok, nam sinh còn mở rộng "địa bàn" của mình trên các nền tảng khác như Google trực tuyến, Discord và YouTube để có thể giải thích những vấn đề phức tạp và sâu sắc vì Tiktok chỉ giới hạn video dài tối đa 1 phút.

Việc thành lập những kênh này giúp cho người xem dễ tiếp cận bài giảng của cậu hơn. Đặc biệt, anh chàng còn tổ chức các buổi học trực tuyến kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ để mọi người cùng tranh luận, tương tác, đặt câu hỏi trực tiếp cho em.

"Em mong việc kết hợp giữa bài tập và lớp học trực tuyến giúp người xem được củng cố kiến thức và xây dựng sự tự tin. Nếu không thật sự hiểu một chủ đề, mọi người có thể tìm xem video của em", Alexis chia sẻ trên Yahoo Lifestyle.

Bà Likmilian Hiciano - mẹ của Alexis rất tự hào về con trai mình: "Tôi rất hào hứng khi con trai mình nảy sinh ý tưởng dạy học trên TikTok. Tôi biết con mình có thể làm được điều này và làm tốt. Là một người mẹ, tôi tự hào về con trai mình".

Hiện Alexis vẫn tập trung vào việc học ở trường và coi những video dạy kèm là một dự án phụ trong thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nam sinh cũng thừa nhận rằng gần đây đã nghĩ đến việc sẽ theo đuổi việc giảng dạy trong tương lai.

"Mỗi khi người khác nói em đã giúp họ hiểu được nhiều khái niệm khó, em rất phấn khích. Em thấy mình may mắn khi có cơ hội giúp đỡ người khác”, Alexis nói.

Nhiều người theo dõi kênh của thầy giáo 16 tuổi đều khen ngợi cách dạy và giải bài của cậu rất dễ hiểu, dễ nhớ. Một số học sinh khoe họ học được nhiều kiến thức mới, có tư duy tốt hơn với môn khoa học tự nhiên, điểm số của họ cũng tiến bộ đáng kể.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ