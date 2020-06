Thầy giáo dâm ô 4 nam sinh ở Tây Ninh vắng mặt trong buổi làm việc với công an vì... đi chữa bệnh

Lấy lý do đi chữa bệnh, thầy N. đã vắng mặt trong buổi làm việc của 4 phụ huynh cùng 4 nam sinh với công an huyện, luật sư... chiều 3/6.

Tin tức mới nhất ngày 3/6, chiều cùng ngày trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Thế Trọng, Chủ tịch UBND xã Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh) xác nhận vụ việc thầy N.H.N., giáo viên giảng dạy môn Sinh học của Trường THCS Phước Minh dâm ô 4 học sinh lớp 9 cùng trường.





Trước đó, liên quan đến vụ việc, hiệu trưởng Trường THCS Phước Minh cũng đã xác nhận vụ việc và cho biết, ngày 28/5 vừa qua nhà trường đã mời thầy N. lên trao đổi và yêu cầu viết bản tường trình. Theo đó, thầy N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và viết đơn xin nghỉ việc.

Trong bản tường trình, ông N. tự đánh giá hành vi của mình là sai phạm nghiêm trọng nhưng vẫn mong được tha thứ. Liên quan đến vụ việc, địa phương cũng đã cử cán bộ các ban, ngành và đoàn thể hỗ trợ gia đình các nạn nhân, giúp các em ổn định tâm lý để tập trung học tập.



Tuy nhiên, lấy lý do đi chữa bệnh, thầy N. đã vắng mặt trong buổi làm việc của 4 phụ huynh cùng 4 nam sinh với công an huyện, luật sư... chiều 3/6. Cũng trong chiều cùng ngày, bà L. - phụ huynh của 1 trong 4 nam sinh cho biết, con trai bà bị thầy N. dâm ô từ đầu năm lớp 9. Sau đó, con kể lại mọi chuyện cho các bạn cùng lớp cùng một cô giáo khác thì gia đình mới biết.

Sau đó, gia đình càng hoảng hốt khi phát hiện thầy N. dâm ô nhiều học sinh khác chứ không riêng gì con nhà mình. Cũng theo bà L., ông N. dụ con bà vào phòng chỉ có 2 người để viết hồ sơ phổ cập. Khi viết, ông N. kêu đau tay rồi nhờ cháu kéo khóa quần, bắt sờ dương vật và bắt cháu xem phim "đen" suốt 3 lần.

Cả 4 em đều được thầy N. dặn không kể cho ai. Khi vụ việc vỡ lở, ông còn dặn các em nói Ban giám hiệu nhà trường rằng "do các em ghét thầy nên bịa chuyện nói thầy như vậy".





Hiện các phụ huynh của 4 nam sinh đã hoàn tất đơn yêu cầu xử lý hình sự, tố cáo hành vi dâm ô, xâm hại tình dục của ông N. để gửi đến các cơ quan chức năng.

Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ