Thầy giáo hot boy từng gây bão mạng bất ngờ thi 'Quý ông đại chiến' khiến hội chị em phát cuồng

Sự xuất hiện của thầy giáo hot boy Nhữ Ngọc Nguyên Trực (25 tuổi, giáo viên dạy toán tại Hà Nội) trong đoạn trailer chương trình "Quý ông đại chiến" một lần nữa làm dậy sóng mạng xã hội , đặc biệt là khiến hội chị em phát cuồng.

Xuất hiện sân khấu cùng các thí sinh, thầy giáo Trực đã ngay lập tức nhận được tràng pháo tay lớn của các nữ khán giả bởi ngoại hình điển trai, sáng sân khấu. Không những vậy, màn giới thiệu của thầy giáo này cũng gây ấn tượng mạnh:

"Lối vào tim em như một đường hằng số

Uốn lượn vòng như đồ thị hình sin

Anh tìm vào tọa độ trái tim

Mở khoảng nghiệm có tình em ở đó.

Xin chào mọi người, tôi là Nhữ Ngọc Nguyên Trực. Tôi có rất nhiều sở thích nhưng đặc biệt đam mê môn toán học. Tôi đã tự mình giải rất nhiều bài toán. Nhưng cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể giải được bài toán tình yêu.

Hôm nay, tôi tới đây với mong muốn tìm được cô gái giúp tôi giải được bài toán tình yêu và chứng minh cho cô ấy một điều rằng: Vecto chỉ có một chiều, anh dân chuyên toán chỉ yêu một người".

Trước những câu thơ đậm chất toán học của thầy Trực, các nữ nghệ sĩ khách mời của Quý ông đại chiến đã tỏ ra vô cùng phấn khích:

Hoa hậu Hương Giang còn mạnh dạn tán tỉnh công khai thầy giáo: "Thầy ơi, hai cộng ba bằng mấy ạ? Nếu bằng năm thì thầy hãy đưa bàn tay cho em nắm nào".

Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cũng hỏi: "Em đang rất cần học toán, thầy có nhận dạy em không?".

Ngay lập tức là màn đối đáp "đi vào lòng người" của thầy giáo điển trai: "Nếu em muốn anh gia sư 50 năm cuộc đời anh cũng sẵn sàng". Câu nói này của thầy Trực khiến Ninh Dương Lan Ngọc ôm mặt cười sung sướng.

Lâm Vỹ Dạ cũng không chịu thua khi đưa ra đề nghị với thầy giáo điển trai: "Thưa thầy, nhà tôi đang có 2 cháu và muốn nhờ thầy tới nhà dạy kèm toán cho các cháu, liệu có được không ạ?".

Đáp lại Lâm Vỹ Dạ, thầy Trực nói: "Tôi có nhận dạy kèm, chị cứ để tôi đến dạy".

Tuy là lần đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình nhưng phong thái tự tin cùng khả năng đối đáp của thầy giáo hot boy khiến các khán giả vô cùng ngạc nhiên. Biết đâu thầy giáo này lại "làm nên chuyện" tại "Quý ông đại chiến" số phát sóng 20h tối nay 6/6.

Được biết, thầy giáo Nhữ Ngọc Nguyên Trực có 2 bằng ĐH về Kinh tế và Ngoại ngữ. Ngoài kinh nghiệm dạy kèm nhiều môn cho học sinh, thầy giáo trẻ này còn là một người mẫu freelance và từng tham gia đóng một số bộ phim ngắn.

Trước đó, một clip quay lén cảnh thầy Trực đang say sưa giảng bài được chia sẻ trên mạng xã hội khiến cư dân mạng phát cuồng. Ngoại hình điển trai cùng sự nam tính của thầy giáo trẻ đã giúp anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội, có hàng chục ngàn lượt đăng ký theo dõi chỉ sau một đêm.

Theo Kiều Đỗ/SKCĐ