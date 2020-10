9x rẽ hướng từ HLV thể hình trở thành GV mầm non: Phụ huynh nào cũng 'mê chữ ê kéo dài'

Nếu mỗi ngày tới trường mầm non của con bạn đang 'chìm trong biển nước mắt' thì nhất định nên cân nhắc việc 'di dời' đứa bé về với nhà trẻ này. Bởi nơi đây có một giáo viên cực tràn đầy năng lượng được cư dân mạng mệnh danh là có thể thắp lên nụ cười của bất kỳ đứa trẻ nào!

Những biểu cảm cực dễ thương của thầy Liu khiến nhiều người thích thú

Giáo viên này chính là Liu Ningcheng. Giáo viên 9x này hiện mới chỉ 27 tuổi nhưng đã có 5 năm làm việc như một giáo viên nhà trẻ. Với ngoại hình bắt mắt cùng cơ thể cực 'fit', ít ai biết rằng vị giáo viên này đã từ chối nhiều lời mời trở thành huấn luyện viên cá nhân của nhiều phòng tập gym và trung tâm thể hình lớn tại Trung Quốc để trở thành giáo viên mầm non vì niềm yêu thích đặc biệt với Trẻ em

Thầy giáo này đã từng từ chối những lời mời trở thành HLV thể hình để theo đuổi đam mê

Mới đây, một clip ghi lại cảnh thầy giáo Liu đang nhảy múa cùng nhiều trẻ mầm non bỗng trở nên cực xôn xao trên mạng xã hội Trung Quốc. Bởi ai cũng biết, quản lý một đứa trẻ đã khó, vị giáo viên này có thể khiến hàng chục đứa trẻ vui vẻ quả thật 'vi diệu'.

Cụ thể, trong clip, Liu Ningcheng đóng vai như một 'trưởng đội cổ động', vừa nhảy múa vừa hô cao khẩu hiệu cho các bé làm theo. Ở phần bình luận, nhiều người không quên cảm thán trước sự tràn đầy năng lượng của Liu, một số khác còn hóm hỉnh bình luận, hẳn không chỉ phụ huynh muốn con theo học tại ngôi trường này mà sẽ có người còn muốn ... trở thành luôn học sinh của thầy.

Clip khiến CĐM thích thú

Liu Ningcheng đã thổi một luồng gió mới vào quan niệm chỉ có các nữ giáo viên mầm non mới có thể chỉn chu và chăm sóc tốt nhất cho những đứa trẻ. Sau clip này, nhiều người 'đồn đoán' hẳn nhiều nam nhân sẽ được tiếp thêm sức mạnh để theo đuổi đam mê của mình với niềm yêu mến trẻ nhỏ.

Theo Thùy Dương/SKCĐ