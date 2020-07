Bức ảnh hot nhất cộng đồng mạng hôm nay: Thầy giáo ngồi `ghế đá` giảng bài thay vì ghế gỗ

Sáng ngày hôm nay, cộng đồng mạng được một phen sững sờ và cười bò lăn trước bức ảnh được chụp tại trường THPT V.H quận Đống Đa, Hà Nội. Nhân vật chính trong bức ảnh là một thầy giáo đang ngồi say sưa giảng bài cho học sinh. Bên dưới không khí lớp học cũng khá là yên tĩnh và có vẻ như những em học sinh đang ngồi chữa bài tập theo hướng dẫn của thầy.





Thầy giáo quyết định ngồi ghế đá để giảng bài thay vì ghế gỗ

Bức ảnh sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như mọi người không nhìn xuống dưới. Chiếc ghế mà thầy sử dụng là ghế… đá thay vì ghế gỗ như bình thường. Thông thường ghế ngồi của giáo viên là loại ghế gỗ nhỏ, còn ghế đá thì được trưng bày trong khuôn viên của trường để các em học sinh có thể ngồi nghỉ trong giờ ra chơi. Tuy nhiên chẳng hiểu vì lý do gì mà chiếc ghế đá này lại “tốc biến” từ ngoài sân trường vào tận bàn của thầy giáo





Sau khi xem xong bức ảnh này, nhiều cộng đồng mạng đã không khỏi thắc mắc và phì cười cho rằng, liệu có phải ghế gỗ của thầy bị hỏng đột xuất quá nên thầy mới phải nhờ đến tập thể lớp “chữa cháy” bằng cách này chăng? Hoặc nhiều cư dân mạng hài hước bày tỏ quan điểm, có lẽ chiếc ghế này ngồi rất thoải mái và “sướng” nên thầy mới quyết định thay đổi “cơ sở vật chất” một chút chăng?





Bức ảnh này hiện đang rất hot trên mạng xã hội và thu hút đến tận 18 nghìn lượt like. Và dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì chắc chắn khoảnh khắc hài hước này cũng đã giúp cho cộng đồng mạng được một phen “mở mang tầm mắt” trước sự sáng tạo và “ứng biến” tuyệt vời của cả thầy và trò. Hiện tại, bức hình vẫn đang được cộng đồng mạng bình luận và chia sẻ hết sức rôm rả.

Your browser does not support HTML5 video.

Khi lớp có thầy cô vui tính

Xem thêm: Từ vụ người phụ nữ bán khỏa thân lộ clip nhạy cảm bàn về chuyện lắp camera trong nhà riêng

Theo Phương Hoa/SKCĐ