Thầy giáo `nhờ` 4 nam sinh kéo khóa quần ở Tây Ninh sẽ đối diện với mức án nào?

Thông tin mới nhất liên quan đến vụ thầy giáo dâm ô 4 nam sinh lớp 9 ở Tây Ninh, ngày 3/6 đại diện Phòng GD&ĐT huyện Dương Minh Châu (tỉnh Tây Ninh) đã đình chỉ công việc thầy giáo này từ 2/6. Quyết định này được đưa ra để chờ đợi kết quả điều tra của cơ quan chức năng.

Đươc biết, danh tính thầy giáo là N.H.N., giáo viên giảng dạy môn Sinh học của Trường THCS Phước Minh. 4 nam sinh nghi bị thầy N. dâm ô là học sinh lớp 9 đang theo học tại trường.

Trước đó, liên quan đến vụ việc, hiệu trưởng Trường THCS Phước Minh cũng đã xác nhận vụ việc và cho biết, ngày 28/5 vừa qua nhà trường đã mời thầy N. lên trao đổi và yêu cầu viết bản tường trình. Theo đó, thầy N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình và viết đơn xin nghỉ việc.

Bên cạnh đó, VTC News dẫn lời luật sư Trần Minh Cường (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết, thầy N. ở Tây Ninh có hành vi thể hiện dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Cụ thể, những người từ 18 tuổi trở lên có hành vi dâm ô với người dưới 16 tuổi (không nhằm mục đích giao cấu hay các hành vi quan hệ tình dục khác) sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với những trường hợp phạm tội có tổ chức, phạm tội với 2 người, 2 lần trở lên, với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh và tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.

Bên cạnh đó, hành vi dâm ô khiến nạn nhân bị rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 46% trở lên, khiến nạn nhân tự sát sẽ bị phạt từ 7 năm đến 12 năm.



Theo Luật sư Cường, nếu hành vi của thầy N. lặp đi lặp lại trong thời gian dài và với nhiều người thì sẽ thuộc tình tiết định khung từ 3-7 năm tù theo quy định tại Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi 2017.



Vị phụ huynh bức xúc cho hay, từ nhiều tháng nay, thầy N. hay viện cớ "đau tay" để nhờ con trai ông kéo hộ khóa quần và yêu cầu sờ vào chỗ nhạy cảm của thầy.



Nhiều lần như thế, nam sinh không chịu đựng nổi và kể với các bạn cùng lớp thì khác cũng bị thầy giáo dâm ô tương tự như vậy. Thầy N. hay lấy cớ các em vi phạm trong lớp để bắt các em đến phòng thí nghiệm sinh học lao động và dâm ô các em.

Các nam sinh này cũng phản ánh bị thầy giáo bắt ép xem phim và làm theo. Có nam sinh đã bị thầy dâm ô từ năm học trước. Một phụ huynh khác phản ánh, gần đây con trai cũng nằng nặc đòi chuyển trường. gia đình gặng hỏi nguyên nhân thì nam sinh chỉ nói không thích học ở trường này. Mãi về sau nam sinh mới nói bị thầy giáo N. dâm ô.

