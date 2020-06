Thầy giáo nổi tiếng mạng xã hội bị tố làm hộ bài thi cho học sinh: 'Tôi làm thế vì nghĩ cho học trò'

Ngày 29/5 vừa qua, Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 12. Các em học sinh được làm bài kiểm tra theo hình thức trực tuyến.

Sở GD-ĐT không bắt buộc các đơn vị lấy điểm kiểm tra khảo sát mà tùy tình hình cụ thể, có thể sử dụng kết quả này làm điểm kiểm tra thường xuyên, nhưng không được lấy vào điểm kiểm tra định kỳ.

Mục đích của khảo sát nhằm giúp giáo viên nắm được những điểm còn hạn chế của học sinh để các biện pháp bồi dưỡng kịp thời, giúp các học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Buổi thi đầu tiên là môn Toán và các em học sinh có thể tham gia làm bài khảo sát bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ 19h30-22h ngày 29/5. Những tưởng đối với một bài thi không lấy điểm, kết quả mang tính chất tham khảo thì sẽ không có tiêu cực xảy ra thế nhưng ngay sau khi bài thi này kết thúc, một vấn đề đã nảy sinh khiến dư luận bức xúc.

Cụ thể, ngày 30/5, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết tố cáo một thầy giáo mạng xã hội đã giúp học sinh gian lận kỳ thi này. Nguyên văn nội dung tố cáo như sau:

"Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức thi thử online ngày hôm qua. Trong thời gian thi, một thầy giáo đã cho trợ giảng của mình giải đề và lấy đáp án đăng lên Facebook cho các bạn học sinh đang thi điền. Không xét đến tính chất của kỳ thi này vì đây là thi online nên buộc phải chấp nhận những tiêu cực đó nhưng xét trên phương diện một người thầy thì hành động tiếp tay cho học sinh gian lận trong thi cử là sai hoàn toàn.

Công bằng ở đâu cho những bạn học thật, thi thật nếu sáng thứ 2 đi học, kẻ gian lận được 10 điểm 'vỗ mặt' những người cất công 90 phút ngồi làm bài? Ý nghĩa của kì thi lại bị chính những người được gọi là thầy mang ra để làm trò truyền thông cho với những con điểm ảo".

Qua tìm hiểu, được biết, thầy giáo bị tố cáo trong bài đăng trên là thầy N.T.Đ. (SN 1993) - thầy giáo dạy toán online "đình đám" ở Hà Nội, sở hữu tài khoản Facebook gần 360.000 người theo dõi. Chia sẻ với báo chí, thầy Đ. đã xác nhận việc giải đề trực tuyến và cho học sinh đáp án là có thật: "Tôi có để trợ giảng giải đề và cung cấp đáp án cho các học trò của mình trên nhóm học ôn tập”, thầy Đ. xác nhận với báo VTC News.

"Tôi làm thế vì nghĩ cho học trò"

Giải thích về hành động của mình, thầy N.T.Đ. cho biết, đề thi khảo sát của Sở GD-ĐT Hà Nội rất hay nhưng cách thi thử online thì có 1 vài bất cập. Học sinh có thể tham gia làm bài khảo sát bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian 19h30-22h. Học sinh thi chung 1 đề thi và các mã đề khác nhau chỉ được đảo câu hỏi. Trong khoảng thời gian thi, học sinh có thể dễ dàng trao đổi bài. Nhiều giáo viên khác cũng có thể kịp đăng tải đáp án lên sớm cho học trò, không khó để điền đúng 100%. Chưa kể, khi học sinh nộp bài lên là có thể thấy được đáp án, những bạn nộp bài sau hoàn toàn có thể hỏi bạn bè đã nộp bài trước để điền đáp án.

Thời điểm tổ chức thi trùng với lịch học của nhiều học sinh lớp thầy Đ. Do đó, thầy giáo này dặn các em cứ đi học bình thường để nạp kiến thức mới. Còn bài thi thì khi lên lớp trợ giảng sẽ "giúp đỡ".

"Tôi cũng đã nói trên lớp rất rõ là bài thi này không phản ánh hoàn toàn điều gì. Thầy không dạy các em gian lận. Nhưng để cho xong thì thầy có thể tạo điều kiện”, thầy giáo này nói.

Thầy Đ. cho rằng việc làm của mình xuất phát từ mục đích tốt, việc đúng hay sai là do cách nhìn nhận của mỗi người.

"Nếu là gian lận phải đem lại lợi ích gì về chuyện điểm số. Trong khi ở bài thi này, nhiều trường không hề lấy điểm. Điều quan trọng nhất là học sinh có thể tham khảo được dạng đề để luyện tập. Do đó, tôi thấy việc mình làm khá bình thường”, thầy Đ. khẳng định.

Thầy giáo nổi tiếng cho rằng việc làm của mình là tốt cho học sinh: "Đối với bản thân tôi, tôi làm thế vì nghĩ cho học trò và thậm chí còn thấy tốt cho học sinh của mình", Vietnamnet dẫn lời.

Sở GD&ĐT Hà Nội nói gì?

Trả lời VTC News, ông Hoàng Công Thịnh - Phó trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được phản ánh trên. Sở đã chỉ đạo xác minh, làm rõ sự việc.

Ông Thịnh nhấn mạnh kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh Hà Nội là kỳ kiểm tra tự nguyện, tự giác nhằm rà soát chất lượng học sinh. Phụ huynh là những người trực tiếp giám sát các em làm bài thi.

Nếu đúng có sai phạm, làm bài kiểu đối phó thì sẽ nhắc nhở và giải quyết hợp lý, đảm bảo minh bạch kỳ thi.

