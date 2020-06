Thầy giáo sinh học ở Tây Ninh bị tố dâm ô nhiều nam sinh: 'Nhờ' học sinh kéo khóa quần

Theo phản ánh của ông N.V.X. - một phụ huynh học sinh Trường THCS Phước Minh (huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh ) cho biết, con trai ông là nam sinh đang học lớp 9 tại trường này đã nhiều lần bị thầy giáo Nguyễn Hoàng Nh. (giáo viên dạy môn sinh học) dâm ô

Vị phụ huynh bức xúc cho hay, từ nhiều tháng nay, thầy Nh. hay viện cớ "đau tay" để nhờ con trai ông kéo hộ khóa quần và yêu cầu sờ vào chỗ nhạy cảm của thầy.

Nhiều lần như thế, nam sinh không chịu đựng nổi và kể với các bạn cùng lớp thì khác cũng bị thầy giáo dâm ô tương tự như vậy. Thầy Nh. hay lấy cớ các em vi phạm trong lớp để bắt các em đến phòng thí nghiệm sinh học lao động và dâm ô các em, theo Thanh Niên.

Nội dung tố cáo sự việc thầy giáo dâm ô nam sinh trên mạng xã hội

Truyền hình Tây Ninh đưa tin, các nam sinh này cũng phản ánh bị thầy giáo bắt ép xem phim và làm theo. Có nam sinh đã bị thầy dâm ô từ năm học trước.

Một phụ huynh khác phản ánh, gần đây con trai cũng nằng nặc đòi chuyển trường. gia đình gặng hỏi nguyên nhân thì nam sinh chỉ nói không thích học ở trường này. Mãi về sau nam sinh mới nói bị thầy giáo Nh. dâm ô.

"Nghe sự việc mà tay chân rụng rời vì tức giận về hành vi man rợ của người thầy này", một phụ huynh bức xúc.



Được biết, hiện tất cả phụ huynh của 4 nam sinh đang hoàn tất đơn tố cáo thầy Nh. để gửi cho các cơ quan chức năng.

Phía trường THCS Phước Minh cũng đã lên tiếng xác nhận sự việc. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, ngày 28/5 vừa qua, sau khi tiếp nhận thông tin, nhà trường đã mời thầy giáo Nguyễn Hoàng Nh. lên trao đổi và yêu cầu viết bảng tường trình.

Hiện thầy giáo này đã thừa nhận hành vi của mình và viết đơn xin nghỉ việc.

Đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Tây Ninh cũng cho biết đã chuyển vụ việc thầy giáo sinh học bị tố dâm ô nam sinh sang cơ quan công an để xác minh, làm rõ.

