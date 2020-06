Kỳ án hiếp dâm chấn động: Thầy giáo tiếng Anh ấu dâm gần 200 trẻ em trong suốt 8 năm

Richard Huckle sinh ra và lớn lên ở thị trấn Ashford, Kent, Anh. Đến năm 19 tuổi, do một vài sự thay đổi nên Richard chuyển đến Malaysia sinh sống với tư cách một giáo viên tiếng Anh người bản địa.

Bắt đầu từ năm 2006, Richard phát hiện ra bản thân có “thú vui” bệnh hoạn với trẻ em. Với vỏ bọc hoàn hảo là một giáo viên dạy tiếng Anh, Richard đã tiếp cận được với nhiều trẻ em mà không bị ai nghi ngờ. Cùng với khuôn mặt ưa nhìn, thân thiện, hắn luôn được lòng những đứa trẻ con ở đây.

Thậm chí, hắn còn kiếm được kha khá tiền từ việc đăng tải hình ảnh, clip ấu dâm trẻ con lên web đen. Nhưng cũng từ sơ hở này mà cảnh sát nhanh chóng lần ra và vạch trần tội ác của hắn.

Chân dung gã thầy giáo tiếng anh dâm loạn

Cụ thể, vào năm 2013, cảnh sát Task Force Argos phát hiện ra một mạng lưới những kẻ hoạt động ấu dâm trên web đen và Richard là một trong những đối tượng bị điều tra. Một cảnh sát đã sử dụng tên giả, trà trội vào trong web đen này suốt 6 tháng. Sau đó, họ có đủ chứng cứ cũng như danh tính của kẻ tội phạm.

Richard bị bắt vào năm 2014 cùng với nhiều hình ảnh và video ấu dâm trẻ con trong máy tính xách tay của hắn. Thậm chí Richard còn cẩn thận ghi chép danh sách những đứa trẻ mà hắn đã thực hiện hành vi đồi bại. Theo đó, Richard đã ấu dâm gần 200 nạn nhân trong suốt 8 năm trời.



Cảnh sát đã rùng khi Richard tỏ ra vô cùng thích thứ về một nạn nhân của hắn, đó là ôc bé 3 tuổi. Richard nói rằng, cô bé thực sự đáng yêu, rất trung thành và thú vị. Hắn khai báo vô cùng hồn nhiên và tỏ ra vô cùng sung sướng.

“Các ngài biết không? Những đứa trẻ nghèo ở châu Á chắc chắn dễ dụ dỗ hơn những đứa trẻ ở phương Tây. Nếu mọi người muốn chiếm trọn tình yêu của một đứa trẻ, hãy trọn một đứa trẻ nghèo”, hắn hào hứng khai báo với cảnh sát địa phương. Sau đó, hắn còn tiết lộ, có viết một quyển sách về hướng dẫn ấu dâm rồi bán chúng để kiếm tiền.

Sau đó, Richard bị đưa ra xét xử. Hắn phải nhận 22 bản án tù chung thân không được phép ân xá với 91 tội danh khác nhau. Ngày hắn bị tuyên án, mẹ của các nạn nhân đã hét lên: “Với hắn 1000 bản án vẫn còn quá nhẹ. Hắn là một tên ác quỷ”.

Các chuyên gia tâm lý nhận định,. Richard có những tư tưởng lệch lạc về tình dục cũng như sự điên rồ trong suy nghĩ. Hắn không bao giờ nhận thức được hành động của bản thân là sai trái.

Ngày 31/10/2019, Richard được phát hiện tử vong trong buồng giam. Nguyên nhân được xác định là do bị dâm bởi một con dao tự chế.

