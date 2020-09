Thay mẹ ký đơn trao tặng trái tim của cha cho bé trai 11 tuổi, chàng trai đã giúp bệnh nhi hồi sinh

Ngày 23/8 vừa qua, một vụ tai nạn lao động thương tâm đã sảy ra khiến anh Vũ Trí S. 44 tuổi tại Bắc Giang không may bị liệt não và không thể cứu chữa. Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, các cán bộ của Trung tâm điều phối ghép tạng Quốc gia cũng đã vận động người nhà bệnh nhân nên hiến tạng.

Trong khi đó, vợ của anh S. là chị Nguyễn Thị Như đang lao động tại Đài Loan, do dịch COVID-19 nên không về kịp. Trung tâm đã kết nối liên lạc với chị Như và chị đã đồng ý ký vào đơn hiến tạng. Người vợ đã ủy quyền cho con trai là Vũ Công Mạnh, 19 tuổi ký vào đơn hiến mô tạng cho anh S.

Em Mạnh viết đơn đăng ký hiến tạng sau khi người cha qua đời

Theo đó, tất cả các tạng hiến của anh S. bao gồm tim, gan, 2 quả thận, 2 giác mạc, đều đã được ghép và hồi sinh sự sống cho những bệnh nhân khác. Ngoài ra, 4 đoạn mạch máu của anh cũng đang được lưu trữ tại Ngân hàng mô, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để chờ ghép cho những bệnh nhân khác.

Sau khi trở về Việt Nam, trong khu cách ly tại Trà Vinh, chị Như cho biết, tâm nguyện của gia đình "cho đi là còn mãi", để cuộc đời những bệnh nhân khác lại được hồi sinh thêm một lần nữa.

Sau gần 20 ngày ghép tim, bệnh nhi Đ.H, 11 tuổi đã có thể đi lại, sinh hoạt bình thường và vui vẻ trò chuyện với mọi người. Còn ít ngày nữa thôi là em sẽ được ra viện, trở về bên gia đình thân yêu của mình.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, từ 30/8- 12/9, bệnh viện đã ghép tạng thành công cho các bệnh nhân từ 3 quả tim, 4 gan, 16 thận (trong đó 8 thận từ người cho sống, 15 tạng từ người cho chết não). Hiện tại, tất cả các tạng đều rất tốt.

Lần đầu tiên Trung tâm Tim mạch và lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thực hiện ghép tim cho 2 bệnh nhân trong 2 ngày liên tiếp là 11 và 12/9. Mới đây nhất, ngày 16/9, các bác sĩ đã ghép thêm 1 quả tim cho nữ bệnh nhân 60 tuổi, ở TP.HCM.

Cuối tháng 8, đầu tháng 9, đơn vị đã tư vấn, vận động thành công 4 gia đình có người thân chết não, tình nguyện hiến 3 tim, 4 gan, 8 thận, 20 mạch máu, 2 van tim, 2 giác mạc.

Từ tháng 1/2020 đến nay, có tới 3 gia đình ở tỉnh Bắc Giang và 3 gia đình ở tỉnh Thanh Hóa hiến tạng cứu người. Đây cũng là con số đáng mừng trong công tác vận động hiến tạng của Đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng, Trung tâm Ghép tạng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Theo Phương Hoa/SKCĐ