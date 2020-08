Thầy mo tại Lào Cai bị nước lũ cuốn trôi, cơ quan chức năng nỗ lực tìm kiếm nhiều nạn nhân mất tích

Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, kết hợp với tác động của rãnh áp thấp, trong những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Lào Cai liên tục có mưa vừa, mưa to trên diện rộng, một số nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ 7 giờ sáng 14/8 đến 7 giờ sáng 15/8 tại một số nơi huyện vùng cao như Bát Xát, Mường Khương, Bắc Hà dao động từ 70mm-124mm.

Sáng ngày 16-8, tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết hiện lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp tìm kiếm tung tích một thầy mo bị nước cuốn mất tích trên địa bàn huyện Bắc Hà. Mưa lớn kết hợp với lũ lụt khiến nhiều người dân Lào Cai bị mất tích do nước lũ cuốn trôi.

Dòng suối nơi ông S. trượt chân ngã mất tích.

Theo thông tin được cung cấp, chiều ngày 14/8, ông Vàng Văn S. (SN 1950; thôn Nậm Sỏm, xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà) khi đi qua suối ở xã Tả Củ Tỷ, huyện Bắc Hà, giáp ranh với huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, trên đường trở về nhà sau một buổi cúng bất ngờ trượt ngã xuống suối và bị nước cuốn mất tích. Cụ thể ông S. là thầy mo, chuyên đi cúng cho người dân trong vùng, trước thời điểm bị nước cuốn mất tích, ông S. có đi cúng tại xã Bản Ngò, huyện Xín Mần.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai đã phối hợp huyện Xín Mần huy động trên 100 người tổ chức tìm kiếm dọc hai bên suối. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp, việc tổ chức tìm kiếm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Đến thời điểm này các lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích ông Vàng Văn S.

Trước tình hình mưa lũ khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, để giảm thiểu mọi thiệt hại do thiên tai gây ra, các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân trong toàn tỉnh, nhất là khu vực vùng núi cần tăng cường cao nhất công tác phòng chống lũ quét và trượt lở đất đá, đề phòng gió giật mạnh, lốc tố, sét đánh khi trời có mưa dông. Vùng thấp, vùng trũng, nơi ngã ba sông ngòi, khu vực hạ lưu các sông lớn và thủy điện phòng ngừa ngập úng sâu trên diện rộng.

Tình hình bão lũ tại Lào Cai diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, chính quyền các địa phương lưu ý người dân không nên bất chấp tính mạng nghỉ lại tại nương lán, hay băng qua đập tràn, khe, suối có dòng chảy lớn và xiết trong mùa mưa lũ để đề phòng sạt lở đất đá hay nước lũ cuốn trôi.

