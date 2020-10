Thầy trò Wowy - Dế Choắt thể hiện khả năng catwalk cực ngầu không thua kém gì dàn bông hậu lừng lẫy

Tối ngày 4/10 vừa qua, nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư và thương hiệu Joli Poli đã tổ chức thành công show diễn thời trang đồ cưới trong khuôn khổ Elle Art Wedding Gallery đã diễn ra tại TP.HCM. Bộ sưu tập mang tên "Kiss From The Cloud" của thương hiệu Joli Poli không chỉ hội tụ những gương mặt quen thuộc như dàn Hoa hậu, Á hậu đình đám mà còn có cả sự xuất hiện của thầy trò Wowy – Dế Choắt đến từ chương trình "Rap Việt" với tiết mục "bắn rap" cực chất.

Thầy trò Wowy - Dế Choắt

Không chỉ thể hiện được sở trường hát rap, cặp đôi thầy trò còn rất tự tin trình diễn một màn catwalk rất ngầu khiến cả hội trường thích thú. Diện suit đen trắng tương phản bảnh bao, cả hai thực sự tạo nên một mản ra mắt ấn tượng trong show diễn lần này.

Wowy và Dế Choắt không phải hai nam nhân duy nhất xuất hiện trên sàn catwalk tối ngày 4/10 vừa qua. Nhà thiết kế Lý Quí Khánh cũng tới góp vui kiêm ủng hộ show diễn. Anh diện thiết kế unisex độc đáo với sự kết hợp lạ mắt nửa suit nửa váy cưới kết hợp với mái mái tóc uốn rẽ ngôi.

NTK Lý Quí Khánh

Nếu vai trò first face được Hoàng Thùy thể hiện rất thành công thì vedette Lan Khuê cũng không hề kém cạnh. Hoàng Thùy thu hút ánh nhìn của toàn bộ khán giả khi khoác lên mình chiếc váy xuyên thấu táo bạo được đính đá kì công. Điểm nhấn trong trang phục này phải kể tới phần đuôi váy khổng lồ xếp ly khéo léo tạo cảm giác như những đám mây trắng bồng bềnh mềm mại. Ngoài ra, vương miện mô phỏng mặt trời rực rỡ cũng là yếu tố điểm nhấn của BST lần này.



Hoàng Thùy

Không táo bạo như Hoàng Thùy nhưng Lan Khuê vẫn tỏa sáng theo một cách rất riêng với chiếc váy cưới công chúa kiểu dáng cổ điển, có độ bồng xoè đẹp mắt. Tuy nhiên mái tóc xoã dài vô tình khiến tổng thể bộ trang phục có phần cứng nhắc, đánh mất nét gợi cảm.

Lan Khuê

Dàn á hậu, hoa hậu xuất hiện với cường độ dày đặc khiến show của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư được xếp vào danh sách chịu chơi nhất nhì tuần lễ sự kiện đồ cưới năm nay. Hoa hậu Lương Thuỳ Linh, á hậu Huyền My, á hậu Tường San, á hậu Kiều Loan đều là những cái tên nổi bật trong BST "Kiss From the Cloud" lần này.

Á hậu Tường San và hoa hậu Lương Thùy Linh

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ