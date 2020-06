Thấy vợ lạnh nhạt, chồng lén đặt camera liền bật khóc sững sờ bởi cảnh tượng đau lòng trước mắt

Lý và vợ đã kết hôn được 2 năm. Vợ anh làm việc văn phòng nên thường xuyên được về sớm, chăm lo vun vén việc nhà. Sau khi có con, vì lý do công việc nên anh Lý thường xuyên có chuyến công tác xa. Ông bà đều già cả, anh bảo vợ tạm xin nghỉ việc mấy tháng để ở nhà chăm con.



Từ trước đến nay, anh Lý luôn cho rằng đi làm bên ngoài sẽ áp lực và vất vả hơn ở nhà chăm con. Gánh nặng kinh tế đổ lên vai nên anh thấy rất mệt mỏi, trong khi vợ lại có thể nhàn hạ ở nhà chơi với con. Bởi vậy, mỗi lần về nhà anh chỉ "ngồi chơi xơi nước", không bao giờ nhúng tay vào bất cứ một việc gì.



Một lần đi công tác về, anh muốn vợ nấu cơm ngay cho mình anh vì quá đói, thế nhưng cô không đồng ý nên cả 2 đã cãi vã. Anh Lý tức giận và cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao vợ chỉ ở nhà chăm con mà tính khí thay đổi đến thế, ngày càng lạnh nhạt, ít nói nhưng hay cáu gắt với anh.



Đến một hôm, vợ anh đề nghị ngủ riêng với lý do con quấy khóc, sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh. Anh Lý không tin, cho rằng vợ đối xử lạnh nhạt là có lý do khác. Sáng hôm sau, anh quyết định lén đặt camera trong nhà rồi lẳng lặng theo dõi.



Nhìn những hình ảnh trên điện thoại, anh chỉ biết rơi nước mắt. Anh vô cùng hối hận vì đã hiểu sai về vợ, càng cảm phục và yêu thương cô hơn. Ngày nào cũng vậy, dù đã hơn 1h chiều nhưng vợ anh vẫn chưa được ăn trưa. Con anh khá quấy, nên vừa trông con vừa nấu ăn là rất khó. Cô phải đặt con ở sofa, vừa nấu vừa phải ngó xem con đang làm gì.



Một lúc sau, chả hiểu thế nào con anh leo từ ghế lên trên bàn, ngồi ngay sát mép và lung lay như sắp ngã. Bản năng người mẹ khiến vợ anh tức tốc đến bế con xuống. Nhưng vì chạy quá nhanh, cô lại là người té ngã khiến đầu gối đập xuống sàn, chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên, vợ anh chẳng màng đau đớn mà ôm chặt lấy con vỗ về.



Hình ảnh ấy khắc sâu vào tâm trí anh Lý, khiến anh bật khóc và cảm thấy mình là người rất tệ. Cuối cùng, anh đã nhận ra vợ vất vả nhường nào. Từ khi có con, cô chưa bao giờ được ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc; anh tự hứa với lòng từ nay đã yêu thương và cùng vợ san sẻ việc nhà.



Cuộc sống hôn nhân sẽ hạnh phúc và bền chặt hơn nếu vợ chồng biết cùng nhau chia sẻ mọi việc, có trách nhiệm với gia đình nhỏ đặc biệt sau khi có con. Đặc biệt là những người đàn ông, hãy biết phụ vợ việc nhà và chăm sóc con.

