Tin vui trước comeback: The Album trở thành album nhóm nữ Kpop đầu tiên đạt 1 triệu bản pre-order

Theo thông tin từ OSEN, Blackpink đã trở thành nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên đạt được lượng album pre-order lên tới hơn 1 triệu bản - nắm giữ kỷ lục của nhóm nhạc nữ K-pop cao nhất từ ​​trước đến nay.



Theo YG Entertainment, tính đến ngày 2/10 tổng số đơn đặt trước cho full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink The Album đã vượt quá 1 triệu. Đây là tổng số đơn đặt hàng từ các nước trên thế giới, trong đó trong nước khoảng 670.000 bản và 340.000 bản ở Mỹ và châu Âu.



Cũng theo YG, phiên bản limited LP 18.888 bản đã được tẩu tán hết sớm. Khi bản thu âm chính thức được phát hành ngày 6/10, số lượng order dự kiến còn tăng hơn nữa.

Blackpink đang làm nóng thị trường âm nhạc toàn cầu trước khi phát hành full album đầu tiên. Đặc biệt, MV teaser và track list của nhóm ngay khi được tung ra đã khiến người hâm mộ kinh ngạc.

Nguyên nhân bởi, nó hội tụ đầy đủ những yếu tố khiến nhiều người mong chờ vào sự hoàn hảo trong âm nhạc, trong đó có thể kể đến sự góp mặt của Jisoo và Jennie trong việc sáng tác lời và sản xuất nhạc cho ca khúc chủ đề, sự góp giọng rapper đỉnh cao Cardi B cũng như các tên tuổi của các nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng thế giới.

Đặc biệt, đây là full album đầu tiên sau 4 năm kể từ khi Blackpink ra mắt, là tác phẩm chung do YG và Universal Music Group chuẩn bị trong một thời gian dài, bởi vậy tinh hoa của nhiều thể loại như hip-hop, pop, dance và R&B đã được hội tụ và hòa quyện với nhau.

Mới đây, số người đăng ký kênh YouTube của Blackpink đã tăng khoảng 8 triệu người trong 3 tháng, vượt 49 triệu người tính đến thời điểm hiện tại. Đây là con số áp đảo so với nữ, chỉ xếp sau duy nhất Justin Bieber (57,3 triệu).

The Album và MV ca khúc chủ đề Lovesick Girls của Blackpink sẽ được phát hành vào ngày 2/10, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam).

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ