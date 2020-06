Thế giới tiếp tục dậy sóng trước cảnh dân làng ném cầu lửa xua đuổi mẹ con nhà voi vào làng xin ăn

Mẹ con nhà voi hoảng loạn bỏ chạy khi bị người dân ném cầu lửa

Sau quá trình điều tra, cảnh sát địa phương đã bắt giữ được một nghi phạm. Và khi vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra thì tại Ấn Độ lại xuất hiện hình ảnh, mẹ con nhà voi bị người dân địa phương ném cầu lửa và đá xua đuổi ở giữa đường.

Theo một số nguồn tin, hình ảnh này được chụp từ năm 2019 nhưng mới đây mới được chia sẻ trên mạng xã hội facebook . Ngay khi vừa đăng tải nó đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận thể hiện thái độ phẫn nộ trước hành động của người dân địa phương. Theo một nguồn tin, bức ảnh này do nhiếp ảnh gia Biplab Hamza chụp.

Theo Independent, nạn phá rừng đã khiến nhiều con voi phải lang thang trong các ngôi làng và mò vào tận khu dân cư để tìm kiếm đồ ăn. Không chỉ voi mà nhiều loài động vật khác cũng bị mất đi chỗ trú ngụ và nguồn thức ăn do nạn phá rừng.

Theo giới chức trách, loài voi cần đến 19 giờ mỗi ngày để kiếm ăn và sản xuất khoảng 220 pound (100kg) phân mỗi ngày. Phân của loài voi được xem là một phương tiện chính để gieo hạt giống và chúng rất quan trọng trong việc duy trì sự toàn vẹn của rừng và đồng cỏ.

Được biết, Ấn Độ là một trong những quốc gia có số lượng voi lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, loài động vật thông minh, đáng yêu này đang giảm đi rõ rệt ở Ấn Độ qua vài thập kỷ gần đây.

