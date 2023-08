Thế giới vừa trải qua tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Nhiệt độ bề mặt nước ở Vịnh Manatee, bang Florida (Mỹ) lên tới 101,1 độ F (khoảng 38,4 độ C).

Theo Copernicus, với các đợt nắng nóng và hỏa hoạn trên khắp thế giới, nhiệt độ trung bình trong tháng 7 vừa qua cao hơn 0,33 độ C so với mức nhiệt kỷ lục 16,63 độ C thiết lập vào tháng 7/2019 và cao hơn 0,72 độ C so với mức trung bình của tháng 7 giai đoạn 1991-2020. Nắng nóng đã xảy ra ở nhiều khu vực của Bắc bán cầu, trong đó có Nam Âu. Một số quốc gia ở Nam Mỹ và gần Nam cực cũng chứng kiến nhiệt độ cao hơn mức trung bình.

Cũng theo cơ quan trên, mức dự báo nhiệt độ trung bình toàn cầu năm 2023 có thể là mức cao thứ ba được ghi nhận, theo đó ở mức cao hơn 0,43 độ C so với giai đoạn 1991-2020, cao hơn 0,49 độ C của năm 2016 và cao hơn 0,48 độ C của năm 2020. Mức chênh lệch nhiệt độ giữa năm 2023 và 2016 dự báo sẽ thu hẹp trong những tháng tới, do những tháng cuối năm 2016 tương đối mát mẻ, trong khi những tháng cuối năm 2023 dự báo sẽ tương đối ấm áp khi hiện tượng El Nino xảy ra.

Các nhà khoa học trước đó đã cảnh báo rằng tháng 7 năm nay có thể phá vỡ các kỷ lục về nhiệt độ ghi nhận trước đó.