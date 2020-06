Theanh28 bị nhiều người kêu gọi tẩy chay vì đăng thông tin xuyên tạc vụ án hiếp dâm

Page Theanh28 (Theanh28 Entertainment) là trang fanpage lớn với gần 5 triệu người theo dõi trên facebook nhờ thường xuyên đăng tải nhanh chóng thông tin về các vụ việc và sự kiện được quan tâm trong giới trẻ.

Tuy nhiên, ngày 2/6 vừa qua trang này đã đăng tải bài viết về vụ án hiếp dâm ở An Giang, thay vì truyền tải thông tin đúng như kết luạn của cơ quan điều tra thì Theanh 28 lại trích dẫn lại vụ án bằng giọng điệu cợt nhả, có lời lẽ xúc phạm nạn nhân, ngược lại hoàn toàn so với những gì cơ quan công an cung cấp.

Bài đăng bị "ném đá" của Theanh28.

Bài đăng đã ngay lập tức thu về hàng chục ngàn tương tác, đa số là các ý kiến chỉ trích bất bình vì hành động "coi thường" nạn nhân. Theo thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Châu Đốc (An Giang), sau chầu nhậu tối 26/5, đối tượng Lê Văn Giỏi (33 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) đã xin ngủ nhờ tại nhà một người phụ nữ 41 tuổi.

Đêm đến, Giỏi đã dùng hung khí khống chế để cưỡng hiếp chủ nhà. Chỉ khi nạn nhân giả chết thì đối tượng mới bỏ đi và ra đầu thú vào trưa hôm sau. Tuy nhiên, trang Theanh28 lại đưa tin nạn nhân đồng thuận quan hệ với người phạm tội, còn chồng nạn nhân đóng vai trò như một người đàn ông nhu nhược, bị phản bội. Ngoài ra, nội dung bài đăng còn bị page thêm thắt nhiều từ ngữ nhạy cảm và thiếu nghiêm túc.

Thậm chí, khi có thành viên bình luận tại sao nắm rõ chi tiết vụ việc như thế, Theanh28 vẫn tiếp tục trả lời cợt nhả: "Lần này tôi chui dưới gầm giường ông chồng chị T". Bài đăng nhanh chóng bị cư dân mạng phản ứng, cho rằng fanpage có lượng tương tác lớn chia sẻ thông tin sai lệch, phản cảm như thế là không thể chấp nhận.

Không ít diễn đàn mạng đã đăng bài chỉ trích hành động của Theanh28 đồng thời kêu gọi cư dân mạng báo cáo trang này, gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng. Zing News dẫn lại lời của đại diện page Nhóm tâm lý - pháp lý Tổ Kén (Tổ Kén) - một trong những trang đầu tiên lên tiếng về sự việc nhận định, hành động của page Theanh28 là "truyền thông bẩn", mang tính xuyên tạc sự thật, đăng thông tin sai sự thật trên mạng, ảnh hưởng xấu đến nạn nhân.

Trước đó, trang Tổ Kén cũng khẳng định: "Nạn nhân bị xâm hại vốn đã luôn phải đối mặt với sự dị nghị, bàn tán, đàm tiếu của đám đông xung quanh. Vậy mà đối với cô nạn nhân của vụ này lại còn bị một page có gần 5 triệu người theo dõi đăng bài bịa đặt hết sức bẩn thỉu, cô ấy và gia đình, con cái sẽ sống ra sao trước dư luận? Hàng xóm sẽ đàm tiếu thế nào, gia đình nhà chồng cảm thấy thế nào, các con đi học sẽ bị trêu chọc cười cợt ra sao khi mà họ đọc bài viết của Theanh28?

Nạn nhân và gia đình chưa đủ khổ hay sao mà còn gây thêm những tổn thương ác ý thế này?".



Đến tối 9/6, bài đăng gây tranh cãi về vụ hiếp dâm ở An Giang đã bị Theanh28 gỡ bỏ trên fanpage của mình. Tới ngày 10/6, trang này được phát hiện đã bị khóa lại. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Theanh28 đưa thông tin sai lệch. Trước đó, trang này còn đưa thông tin chú chó nghiệp vụ hy sinh trên đèo Hải Vân trong quá trình truy tìm phạm nhân vượt ngục Triệu Quân Sự. Đến ngày 7/6, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã bác bỏ toàn bộ thông tin sai lệch nói trên. Đến tối 9/6, Theanh28 mới gỡ bỏ bài đăng này.

Trước đó, trang này còn đưa thông tin thiếu kiểm chứng về việc chú chó nghiệp vụ hy sinh trên đèo Hải Vân.

Liên quan đến vụ việc, đại diện quản lý page Theanh28 cho biết, lỗi xuất phát từ nhóm làm nội dung mới chưa có kinh nghiệm, bởi nhóm cũ trước đó đã nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19.



"Nhiều bài đăng quá nên không thể tránh được những sai sót. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm duyệt thông tin kĩ hơn, trước khi đăng tải trên page", người này cho hay.



