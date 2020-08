Thêm 1 ca mắc COVID-19 mới tại Quảng Ngãi, cả nước có 621 ca

Sáng 3/8, Bộ Y tế công bố thêm 1 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân trên cả nước lên 621.

Bệnh nhân 621: Bệnh nhân nữ, 60 tuổi, Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ngày 18-22/7/2020, bệnh nhân chăm sóc người ốm tại Bệnh viện Đà Nẵng. Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho. Ngày 01/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả ngày 02/8/2020 là dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện tổng số ca mắc: 621 ca



- Tính đến 6h ngày 03/8: Việt nam, có tổng cộng 621 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.



- Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 174 ca.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 103.268, trong đó:



- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 878



- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 14.852



- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 87.538

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19:



- Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: ca.



- Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 10 ca.



- Số ca tử vong: 6 ca.

Trước đó, tối 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 30 ca mắc COVID-19 mới. Cùng ngày có thêm 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong là 524, 475, 429.

