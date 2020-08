Thêm 10 BN xuất viện, Đà Nẵng đã chữa khỏi cho tổng cộng 35 BN mắc COVID-19

Hôm nay (15/8), tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang (Đà Nẵng) đã có 9 bệnh nhân được thực hiện thủ tục xuất viện. Được biết, các bệnh nhân này đều mắc COVID-19 , sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 3-4 lần.

Bệnh viện Dã chiến Hoà Vang công bố thêm 9 bệnh nhân khỏi bệnh COVID-19

Cụ thể, theo bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang, các bệnh nhận được xuất viện hôm nay gồm BN 467 (thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi), BN 684 (quận Sơn Trà, Đà Nẵng), BN 706 (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), BN 768 (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), BN 801 (quận Hải Châu, Đà Nẵng), BN 799 (quận Thanh Khê, Đà Nẵng), BN 809 (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng ), BN 813 (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), BN 826 (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

Các bệnh nhân vẫn phải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày sau khi xuất viện

Cùng đón nhận tin vui với 9 bệnh nhân nêu trên, tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, BN783 có địa chỉ tại TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, sau khi cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 3 lần cũng đã được chính thức xuất viện.

Sau khi xuất viện, 10 BN nói trên được xe của bệnh viện đưa về và tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại nơi cư trú theo quy định.

Như vậy, tính từ ngày 25-7 đến nay, đã có tổng cộng 35 BN COVID-19 tại Đà Nẵng được chữa khỏi bệnh và xuất viện.

