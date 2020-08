Thêm 7 ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng, 3 người tại Quảng Nam

Sáng 4/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố thêm 10 ca mắc mới COVID-19, trong số này có 7 ca tại Đà Nẵng, 3 ca tại Quảng Nam, có liên quan đến BV Đà Nẵng. Hiện Việt Nam hiện có tổng số 652 ca bệnh.





Bệnh nhân từ 643 đến 645 ở Quảng Nam, 35-67 tuổi, đều liên quan đến Bệnh viện Đà Nẵng. Cụ thể, một bệnh nhân tại khoa Nội - Thần kinh - Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng. Hai ca mắc tiếp theo là F1 của BN555 (bệnh nhân tại khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng).

BN646-652, độ tuổi từ 30 đến 68, gồm một nhân viên y tế và 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng. Người còn lại là F1, đang cách ly tập trung tại khu ký túc xá phường Hoà Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Đến nay, cả nước ghi nhận 652 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 324 trường hợp nhập cảnh).

Trong 11 ngày (25/7-4/8), Việt Nam phát hiện 239 trường hợp mắc COVID-19 với 205 bệnh nhân trong nước và 34 người nhập cảnh.

Trong 11 ngày (25/7-4/8), Việt Nam phát hiện 239 trường hợp mắc COVID-19 với 205 bệnh nhân trong nước và 34 người nhập cảnh.

- Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 205 ca.

- Tính từ 18h ngày 03/8 đến 6h ngày 04/8: ghi nhận 10 ca mắc mới.

Hiện 9 tỉnh, thành phố đang có dịch gồm: Đà Nẵng (139 ca), Quảng Ngãi (3 ca), Quảng Nam (46 ca), Hà Nội (2 ca), TP.HCM (8 ca), Đắk Lắk (3 ca), Thái Bình (1 ca), Đồng Nai (1 ca), Hà Nam (1 ca). Đa số có mối liên quan đến tâm dịch Đà Nẵng. Riêng tại Bệnh viện Đà Nẵng đã có 8 nhân viên y tế mắc bệnh.

Từ 31/7 đến 6h sáng 4/8, Việt Nam ghi nhận 6 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Họ đều là người cao tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền rất nặng.

Hiện cả nước có 16 bệnh viện đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 13 trường hợp nặng, 6 trường hợp sử dụng ECMO, nhiều người phải thở máy.

Mọi diễn biến của bệnh nhân đều được theo dõi qua trung tâm quản lý điều hành hỗ trợ trực tuyến đặt tại Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế.

