Thêm 12 người bị bắt và đưa đi cách ly sau khi nhập cảnh trái phép từ Campuchia

Đồn Biên phòng Hà Tiên (Kiên Giang) và Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Giang) chiều ngày 31/7 đã đưa 12 người đi cách ly tập trung. Họ nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Theo Trung tá Đinh Quang Điềm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình cho biết trong 7 người được đưa đi cách ly liên quan đến nhập cảnh trái phép từ Campuchia có Nguyễn Thị Thanh Mai (30 tuổi, ngụ Kim Bảng, Hà Nam) và Lê Thị Kim Liên (26 tuổi, Tân Phú, TP.HCM) đều sinh năm 9X.

Mai và Liên được một nhóm người từ Campuchia hứa đưa qua biên giới an toàn với mức giá từ 2,5-3 triệu đồng mỗi người. Nhẹ dạ cả tin, hai cô gái đưa tiền trước nhưng khi qua biên giới đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chân dung hai cô gái nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Ngoài việc đưa đi cách ly tập trung, các đối tượng đã bị Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình xử phạt hành chính như sau: Nguyễn Văn Trọng Nghĩa (27 tuổi), Dương Minh Châu (49 tuổi), Nguyễn Văn Sang (46 tuổi, cùng ngụ huyện An Phú, tỉnh An Giang) mỗi người 400.000 đồng với lý do cư dân biên giới qua lại không đúng quy định.

Đối với 4 đối tượng còn lại là Mai, Liên và Đoàn Thị Út (28 tuổi, ngụ Thanh Hoá), Lâm Thành Tươi (24 tuổi, ngụ huyện An Phú, An Giang) mỗi người bị phạt 4 triệu đồng về hành vi Qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định.