Thêm 17 người nhập cảnh trái phép bị bắt giữ tại Lạng Sơn

Thiếu tá Đào Công Ngọc, chính trị viên đồn Biên phòng Tân Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn) cho biết đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 17 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường mòn M1081 đến M1082 (thuộc thôn Nà Han, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), tổ công tác đồn Biên phòng Tân Thanh phát hiện 17 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới, gồm 7 nam và 10 nữ.

17 đối tượng bị bắt giữ nhập cảnh trái phép.

Hiện các đối tượng đã bị bắt giữ và khai nhận xuất cảnh trái phép qua biên giới vào các tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc để làm thuê từ tháng 6 /2019.

Sau khi kiểm tra Sức Khỏe ban đầu, lực lượng biên phòng Tân Thanh phối hợp với cơ quan kiểm dịch cửa khẩu Tân Thanh đưa tất cả các đối tượng này đi cách ly y tế theo quy định.

Hiện tình hình nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam đang diễn biến rất phức tạp. Việt Nam đã ghi nhận trường hợp nhập cảnh trái phép nhiễm COVID-19 đầu tiên tại TP HCM là bệnh nhân 912.

Giữa lúc tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, không qua trạm kiểm dịch bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Không chỉ gây mất an ninh trật tự, những đoàn người Trung Quốc này còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh trong cộng đồng. Đáng nói hơn, những đường dây nhập cảnh trái phép này còn được tiếp sức rất nhiều từ chính những người Việt Nam.

Tình hình nhập cảnh trái phép tại biên giới diễn ra phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Xác định lí do có nhiều người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam vì một số nguyên nhân, trong đó có: Tìm việc ở một số địa phương Việt Nam, đi du lịch và có “số lượng tương đối nhiều” vào Việt Nam để sang Campuchia đánh bài, bởi Campuchia đã mở lại các sòng bài.

Từ tháng 6 đến nay, công an và biên phòng các địa phương phát hiện 21 vụ việc, với 177 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ông cho biết, Việt Nam đã khởi tố 5 vụ với 19 đối tượng người Việt Nam và người Trung Quốc về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ